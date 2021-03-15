UZMAR'ın Yeni Türk Yangın Söndürme Botları Doha Expo'da Tanıtıldı

Avrupa’nın lider tersanelerinden UZMAR Tersanesi, Katar Sahil Güvenlik'in yangınla mücadele kabiliyetlerini artırmaya yönelik son gereksinimlere yanıt olarak 24 metre boya sahip yeni Alüminyum Yüksek Hızlı İtfaiye Botu tasarımını geliştirdi. Dünyanın en deneyimli Kanadalı yangın söndürme botu tasarımcısı Robert Allan ile işbirliği içinde geliştirilen RAnger J-2400 Fireboat, yüksek hızda acil müdahale, arama ve kurtarma, yangınla mücadele ve dalış operasyonları sağlamak için Körfez Bölgesi için özel olarak tasarlandı.

6 farklı kıtada 22 ülkeye 150'den fazla son teknoloji gemi ve iş botu teslim eden UZMAR, gemi inşa alanında dünyaca ünlü operatörlerin sofistike projelerde tercih ettikleri bir isim. Şirketin dünya denizcilik sektöründeki güçlü varlığı ve deneyimi artık ulusal ve uluslararası devlet projeleri için de tercih ediliyor. UZMAR, önümüzdeki aylarda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne (Türkiye) iki adet 32 metrelik “Acil Müdahale Römorkörü” teslim edecek. 2021 Mart ayı sonunda Kuveyt Petrol Şirketi'ne (Kuveyt) Yangınla Mücadele Kabiliyetine sahip 60 metrelik “Çok Amaçlı-Petrol Sızıntılarını Geri Dönüştürme ve Acil Müdahale Gemisi”nin de teslimini tamamlayacak olan UZMAR’ın bu projesi aynı zamanda Türkiye’de üretilen en büyük Robert Allan dizaynı olması ile de öne çıkıyor.

UZMAR, geçtiğimiz yıl yaşanan pandemiye rağmen üretim tesislerinin kapasitesini ikiye katladı ve ürün yelpazesine daha fazla özelleştirilmiş yeni modeller ekledi. Şirket bu sayede hem ticari hem de devlet projelerinin gereksinimlerini rahatlıkla karşılayabilmekte.

Vira Haber