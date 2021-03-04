Yalıkavak Marina, Yepyeni Atılım ve Kampanyaları ile Sezona Hazır!

Dünya yatçılık sektörünün en prestijli kurumlarından The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından “2020 En İyi Uluslararası Marina” ve “2018-2019 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ödülüne layık görülen ve yine TYHA tarafından 5 Altın Çapa sahibi olan Yalıkavak Marina, marina operasyonlarının tümünde hizmet kalitesini en yüksek seviyeye çıkarmak ve lüks bir yaşam tarzı atmosferi yaratmak için yatırımlarına devam ediyor.

Tekne sahipleri ve deniz tutkunları tarafından en çok oylanan ve ‘’Dünyanın En İyi Uluslararası Marinası’’ seçilen Yalıkavak Marina olarak ülkemize yeniden büyük bir gurur yaşattıkları için çok mutlu olduklarını ileterek sözlerine başlayan Yalıkavak Marina, Marina Direktörü Deniz Akaltan, “2018-2019 yıllarını kapsayan oylamada kazandığımız “Yılın En İyi Süper Yat Marinası” ödülü ve bu yıl kazandığımız “En İyi Uluslararası Marinası” ödüllerinin her ikisi de ülkemiz için bir ilktir. Art arda bu ödülleri ülkemize getiren, Türkiye’nin ilk yüksek kapasiteli mega yat marinası olarak, bu büyük başarıda emeği olan tüm dostlarımıza ve değerli basın mensuplarımıza destekleriniz için teşekkürlerimizi yeniden sunmak istedik.” diye belirtti.

Akaltan, Dünyaca ünlü markaları Bodrum'a getiren ve ikonik projelere yatırım yapmaya devam eden Yalıkavak Marina olarak misafirlerine ve tekne tutkunlarına yepyeni ayrıcalıklar sunacaklarını ileterek yeni kampanyaları hakkında bilgi verdi.

YALIKAVAK MARİNA, 2021 SEZONUNA YİNE MUHTEŞEM TEKLİFLERLE MERHABA DİYOR!

Yalıkavak Marina, Tekne sahiplerine tekneleri için dünya standardında hizmet ve bakım sunarken sevdikleri ve mürettebatları için de Yalıkavak Marina’yı keşfetmelerini sağlıyor.

Yalıkavak Marina’da tüm tekne tutkunlarına özel ve ayrı seçenekler

• Kazan&Kazan Kampanyası

• Pontoon Kampanyası

• Sadakat Kampanyası

• Yeni Yat Sahipleri Kampanyası

• Tekrar Hoş geldiniz Kampanyası

• Puan Toplama Kampanyası

Kampanyalar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

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