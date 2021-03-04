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Endonezya Deniz Kuvvetleri Gemisi Mersin Limanı'nda

Endonezya Deniz Kuvvetleri Gemisi Mersin Limanı'nda

Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait Kri Sultan Hasanuddin gemisi Mersin Limanı'nı ziyaret etti.

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Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait Kri Sultan Hasanuddin gemisi Mersin Limanı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait geminin 2 Mart'ta başlayan ziyaretinin, 4 Mart'a kadar süreceği bildirildi.

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Vira Haber

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