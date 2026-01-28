Yalova’nın İçme Suyu Barajında Doluluk Oranı Yüzde 30’a Çıktı

Yüzde 5’lerin altına kadar su seviyesi kritik seviyelere kadar düşen barajda son dönemdeki yağışlarla seviyenin yüzde 30’lara ulaşması yüzleri güldürdü.

Gökçe Barajı’nda su seviyesinin yüzde 8’in altına düşmesiyle birlikte 24 Kasım 2025 tarihi itibarıyla Acil Su Eylem Planı devreye girmişti. Eylem planı çerçevesinde 26 Kasım’dan 13 Ocak 2026 tarihine kadar 20.00 ile 06.00 saatleri arasında her gün su kesintisine gidiliyordu. Doluluk oranları yüzde 5’in de altında düşen Gökçe Barajı’nda son dönemlerde etkili olan yağışlarla birlikte doluluk seviyesi yeniden yüzde 15’lere yükselince su kesintileri sona ermişti. Özelikle kar yağışlarıyla birlikte barajdaki doluluk seviyesi hızla yükselmeye devam ediyor. Barajda kısa sürede doluluk oranı yüzde 30’lara kadar çıktı. Önümüzdeki süreçte doluluk oranının daha da artması bekleniyor.

Vira Haber