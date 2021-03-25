Yanmar, Marin Hidrojen Yakıt Hücresi Sistemi'nin Saha Testlerini Gerçekleştirdi!

Yanmar Holding ve yan kuruluşu Yanmar Power Technology, 24 Mart'ta Japonya'nın Oita kentinde marin tipi hidrojen yakıt hücresi sistemi için seyir deneme testi gerçekleştirdi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü, 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmek üzere strateji açıklamış, bunun üzerine dünya çapında sıkılaştırılan deniz çevre düzenlemeleri ile geçen yıl Aralık ayında, Japon Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, "2050 Karbon Nötrlemeye Yönelik Yeşil Büyüme Stratejisi"ni formüle ettiğini bildirmişti. IMO tarafından açıklanan strateji, hidrojen ve amonyak gibi karbonsuz yakıtlarla çalışan gemiler de dahil olmak üzere çevre üzerindeki zararlı etkiyi azaltan enerji ve güç kaynaklarının geliştirilmesi hedeflenmekte.

YANMAR, YENİ ÇEVRE DÜZENLEMELERİNE UYAN İLK ŞİRKETLER ARASINDA YER ALDI!

Denizcilik güç aktarım teknolojisinde dünya lideri olan Yanmar, çift yakıtlı deniz motorları geliştirerek çevre düzenlemelerine uyan ilk şirketler arasında yer aldı. Güç aktarım teknolojisinin geleceği için çalışmalar yapan Yanmar, Toyota'nın MIRAI otomobilindeki hidrojen yakıt hücresi modüllerini içeren bir denizcilik yakıt hücresi sistemi geliştirdi. Sistem, saha testi için Yanmar’ın EX38A FC gezi teknesinde kuruldu.

Tekne, Japonya'daki Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı tarafından formüle edilen hidrojen yakıt hücreli gemiler için güvenlik kurallarına resmi olarak uyan ilk tekne oldu. Yanmar, marin tipi hidrojen yakıt hücresi sisteminin konuşlandırılması için yapılan bu testlerde, deniz ortamında orataya belirli sorunlar çıkarmayı ve devamnında bu sorunların çözümlerini bulup doğrulamayı amaçladığını belirtti. Geleceğe baktıklarını belirten Yanmar, birden fazla birimi birbirine bağlayarak denizcilik yakıt hücresi sistemini ölçeklendirmeyi planlamakta. Ayrıca geliştirilen sistemin 2025 yılına kadar daha büyük gemilere dağıtılması planlanıyor.

Vira Haber