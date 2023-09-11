Yelken Yarışları'nın Devir Teslim Töreni 13 Eylül'de Yapılacak

Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenecek törende son şampiyon Coca Cola İçecek - DAS - A35 ekibi, kupayı teslim edecek. 10 ülkeden toplam 1200 yelkencinin yarışacağı 22. Bosphorus Cup'ı genel klasmanda birinci bitiren ekip, bir yıl boyunca kupanın yeni sahibi olacak.

21-24 Eylül tarihlerinde "Celebrate Istanbul" temasıyla gerçekleşecek 22. Bosphorus Cup yelken yarışının 500 bin lira değerindeki kupası, çok sayıda uluslararası ödülü olan Türk tasarımcı Can Yalman tarafından dizayn edildi. Kapalıçarşı'da gümüş ve kristal malzemelerle üretilen sanat eseri niteliğindeki bu kupa, Bosphorus Cup'ın özünü ortaya koyan orijinal tasarımıyla öne çıkıyor.

Vira Haber