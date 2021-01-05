Yelkenciler Sinan Sümer ve Tolga Ekrem Pamir, Transquadra'da Yarışacak

Fransa’nın Marsilya ve L’Orient noktalarından başlayıp, Karayipler’deki Martinik Adası’nda sona erecek yarışta toplamda 4 bin mil kat edilecek.

Marsilya-Madere arasında 13-28 Ağustos 2021 ve Madere-Martinik arasında 29 Ocak-19 Şubat 2022 tarihlerinde olmak üzere 2 aşamalı olarak düzenlenen yarışa her takım, okyanus koşulları için hazırlanmış özel tekneler ile katılacak.

Sinan Sümer ve Tolga Ekrem Pamir, iki kişilik takım olarak farklı ülkelerden 65 takım ile mücadele edecek.

Tecrübeli yelkencilerin tek kişilik (Solo) ya da iki kişilik (Duo) takımlar olarak katıldığı okyanus yarışı Transquadra’ya Türk yelken tarihinde ilk kez tamamı Türk sporculardan oluşan bir takımın katıldığı belirtildi.

Vira Haber