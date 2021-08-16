Yeni Sirena 68, 12 Eylül'de görücüye çıkıyor

Tüm Sirena modellerinde olduğu gibi 68 de German Frers imzası taşıyan yenilikçi gövde, modelin daha uzun seyirler için gerekli olan deplasman hızına ulaşmasını sağlıyor. Bu da Sirena 68'i birinci sınıf menzil kapasitesine sahip bir model haline getiriyor. İsteğe bağlı olarak tercih edilebilecek motor gücüne göre yarı deplasman gövde 29 knot hıza ulaşabiliyor.

Sirena 68'in salonuna havuzluktan girenleri geniş yemek alanı ve açık mutfak karşılıyor. Dikkatlerin sürekli değişen deniz manzarasına çekilmesini sağlayan devasa pencereler, geniş salonun izlemesi keyifli ışık oyunlarına sahne olmasına da sebep oluyor. Tavandaki gömme LED aydınlatmalar yemek masası ve açık mutfağı dolaylı olarak aydınlatırken, açık mutfak planı sayesinde yemeği hazırlayan ve servis eden kişi aynı anda misafirlerle iletişim halinde de olabiliyor. Mutfakta, büyük boy buzdolabı ve baş üstü dolapların yanı sıra yiyecekleri depolamak, yemek takımları ve mutfak ekipmanını saklamak için tezgah altı dolaplar bulunuyor. Dolaplar, akılcı tasarımı sayesinde mutfakta çalışan kişinin görüş alanını etkilemiyor.

Mutfağın önünde konumlandırılan U şeklindeki oturma alanı aile ve arkadaşlarla vakit geçirilebilecek keyifli bir salon olarak tasarlandı. Üç metre uzunluğundaki oturma alanı, dümen mahalliyle iç içe olması sayesinde tekneyi kullanan kişinin aynı anda arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirebilmesine olanak sağlıyor. Dışarıda, salonun hemen yanında uzanan yan yürüme yollarının küpeştesinde yer alan büyük kesim bölümler de salona kesintisiz bir manzara sunuyor.

Alt güvertede tüm gövdenin genişliğine yayılan ana kamara, yaratıcı aydınlatma tasarımı ve büyük boy yatağıyla sahibini ağırlıyor. Geniş yan camlar ana kamaranın içini güneş ışığıyla doldururken aynı seviyede bulunan deniz yüzeyi manzarasını da içeriye taşıyor. Ana kamara banyodaki çift lavabosuyla megayat standartlarında lüks sunuyor.

Yeni Sirena 68'in tasarımı ortaya çıkarılırken müşterilerin deneyim ve talepleri göz önünde bulunduruldu. Sirena Marine Ticari Direktörü Ali Onger, deneyimli bir müşterinin yeni bir modelde aradığı artırılmış konfor ve güvenlik gibi niteliklerin tümünün Sirena 68'de bir araya geldiğini belirtiyor ve şöyle devam ediyor: “Sirena 68'in farkı detaylarından başlıyor. Tekneye adım atanlar gözlerini kumaştaki bir ayrıntıdan ya da özenle ortaya çıkarılmış bir yüzeyden ayıramıyor. Bu da kişide, modeli hem bir yerlerden tanıyor hem de yeni tanışıyormuş gibi his yaratıyor. Böylece misafirlerin daha ilk andan itibaren evlerindeymiş gibi hissetmelerini sağlıyor.”

Yeni Sirena 68, performans ve verimliliği kusursuz şekilde üzerinde barındıran bir gövde üzerine inşa edildi. Geniş bir hacmi içeren gövde yapısı, tüm misafirlerin bir arada olsalar dahi konforlu zaman geçirebilecekleri alanlar sunuyor. Yetenekli işçilik ve akıllı çözüm önerileri, teknenin içinde mümkün olan her alanın verimli bir şekilde kullanılabilmesine olanak tanırken iç alanların misafirperver, konforlu ve ferah olmasını da sağlıyor.

Kişiye özel hale getirilebiliyor

Ali Onger, Sirena 68'de müşterilere, yat dünyasında çığır açan, baş ve kıç bölümdeki iki adet lüks ana kamara seçeneği de dahil olmak üzere birçok farklı yerleşim planı sunduklarını söylüyor. Onger, “Aile üyeleri ile misafirlerin keyifli vakit geçirmesini sağlayan diğer iki yerleşim seçeneğinde ise üç lüks kamara bulunuyor. Şık kumaş seçimi, doğal ahşap ve cilanın kaliteli işçilikle bir araya geldiği kamaraların tümü aydınlatma tasarımı, geniş yan camlarıyla ferah ve havadar alanlar sunuyor” diyor.

Üç kamaranın yer aldığı standart yerleşim düzeninde, alt güvertede artı bir salonun yanı sıra uzun süreli seyirleri konforlu hale getirmek için düşünülmüş çamaşır yıkama ve bakım/temizlik alanı yer alıyor. Bu alan istenirse tuvalet olarak da değerlendirilebiliyor. Eğer tekne sahibi daha fazla misafir ağırlamayı tercih ederse bu alan, içerisine tek bir yatak ya da ranzanın yerleştirilebileceği dördüncü bir kamara olarak tasarlanabiliyor.

Yeni Sirena 68’de iç yerleşim planının yanı sıra farklı renk seçenekleriyle de kişiye özel hale getirilebiliyor. Yeni modelde iç tasarım üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Seçeneklerin her birinde iç mekanlardaki mobilya ve detayları bir arada tutmak amacıyla öne çıkan bir ana renk bulunuyor.

Boş bir tuvali andıran açık renk seçeneği ortamı aydınlık ve ferah kılıyor. Dinginliği çağrıştıran sıcak tonlardan oluşan seçenek de denizde geçen hareketli bir günün sonunda misafirlerin zihnini rahatlatmayı hedefliyor. Üçüncü seçenek olan koyu renk konsept ise canlı tonları ve zengin ahşap detaylarıyla zarafeti ortaya çıkarıyor.

Keyifli dış alanlar

Denizcilerin deneyimleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak ortaya çıkarılan Sirena 68'in flybridge'i de bu unsurlar göz önünde bulundurularak tasarlandı. Örneğin geliştirilmiş flybridge tasarımında iki ayrı oturma alanı ve bir wet bar yer alıyor. Bu bölümün üstü istenirse hardtop'la korunaklı hale getirilebiliyor. Flybridge'in kıç bölümünde yer alan açık alan ise güneşlenmek ve manzaranın keyfini çıkarmak isteyenlerin emrine amade. İstenildiği takdirde buraya keyfi artırmak için bir bar da eklenebiliyor.

Flybridge zemininin uzantısı sayesinde güneşten korunaklı hale getirilen havuzluk ise sabitlenmiş masa ve sandalyeleriyle açık hava ve manzara eşliğinde huzurlu vakit geçirmek isteyen misafirleri ağırlıyor. Geniş yan yürüme yolları sayesinde havuzluktan pruvaya ulaşım seyir esnasında dahi son derece güvenli. Pruvada yer alan güneşlenme minderleri özellikle demirdeyken, yalnız kalmak isteyenler için güneş ve rüzgâr eşliğinde kalabalıktan izole bir alan sağlıyor.

Sirena 68'i benzerlerinden ayıran bir diğer özelliği de mürettebatına keyifli bir çalışma ve yaşam alanı sunması. Mutlu mürettebatın keyifli seyirler anlamına geldiği deneyiminden yola çıkan Sirena 68 ekibi, onların için rahatlıkla çalışabileceği ve vakit geçirebileceği alanlar yaratarak misafirlerin seyirlerindeki keyif seviyesini artırmayı hedefliyor.

Vira Haber