Yeşil Gemi Enerjisini Denizden Alacak

Enerji ve denizcilik alanında faaliyet gösteren CNA Group, yeşil gemi projesine Türk bilim insanlarıyla beraber geçen yıl başladı.

"AYN Green" adı verilen gemi, inşasından kullanımına kadar tüm aşamalarda çevreye hiç zarar vermeyecek ve doğal kaynakları tüketmeyecek şekilde tasarlandı.

Kuru yük gemisi olması planlanan AYN Green, seyir halindeyken deniz suyunu rüzgar enerjisiyle işleyerek hidrojene dönüştürecek. Dönüştürülen hidrojen gemide yakıt olarak kullanılacak. Güneş panelleriyle donatılacak gemiden çıkan atıklar da elektriğe dönüştürülecek.

İnşasına kısa süre içinde başlanacak ve maliyeti 45 milyon avro olacak geminin 3 yıl içinde hizmete alınması planlanıyor.

Geminin özelliklerini anlatan CNA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yağlı, firma olarak armatörlere ve tersanecilere danışmanlık hizmeti sunduklarını söyledi.

Yağlı, şöyle devam etti:

"Bu faaliyetlerin içerisinde bazı şeyleri merak ettim. 'Diğer devletlerin üzerine nasıl çıkarız, denizcilikte nasıl ön planda oluruz' düşüncesi içerisinde, akademisyenlerimizle bir araya geldik. Projeyi hayata geçirmek üzere karar vererek başlamış olduk. Yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından proje aşamasını sonuçlandırdık."

Enerji, hidrojen ve gemicilik alanında Türkiye'nin çok saygın 26 hocası ve 80'e yakın akademik kadro ile projeyi hayata geçirdiklerini belirten Yağlı, geminin tamamen çevreci olduğuna işaret ederek, "Bugün dünyada çoğu firma 'yeşil gemi yapıyoruz' diyor. Ancak yeşilin sadece belli bölümlerini uygulayarak bunu yapıyorlar. Bizim geliştirmiş olduğumuz 'AYN Green', yeşilin tüm tarifini ortaya koymaktadır ve yapılanması bunun üzerine olacak." diye konuştu.

Atıklar elektrik enerjisine dönüşecek

Gemideki zırh sisteminin özel poliüretan bir maddeden üretileceğini, bu sayede, gemilerin yosun, midye gibi türlerden korunması için kullanılan zehirli maddenin ortadan kalkacağını ifade eden Yağlı, gemiden çıkan atıkların da dönüştürüleceğini aktardı.

Yağlı, şunları söyledi:

"Gemideki personelin atıkları belli bir depolama yapısı içerisinde depolanarak kapalı bir devrede yakılacak ve elektrik enerjisine dönüşecek. Geminin kendisi de yüzde 100 geri kullanılabilir vaziyette üretilecek. Gemi karbon ayak izini ortadan kaldırırken, deniz ekosistemine de zarar vermeyecek."

36 ay içerisinde gemimiz denize indirilmiş olacak

"Dünyada ilk olacak, denizcilik tarihinde çağ açıp çağ kapayacağız." yorumunu yapan Yağlı, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşaya hazır durumdayız, bu ay sonunda finansmanın ilk ayağı Türkiye'ye intikal edecek. Ondan sonra gemiyi kızağa oturtacağız. Biz şu anda Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) standartlarının çok üzerine çıkmış konumdayız. IMO'nun 2050'de ulaşmayı düşündüğü seviyeye biz şu anda ulaştık ve geçtik. Gemimiz inşa halindeyken sıfır karbona gideceğiz ve 36 ay içerisinde gemimiz denize indirilmiş olacak. Sipariş de almaya başladık, şu anda siparişle ilgili görüşmelerimiz var, biri İngiltere, biri Almanya ve diğeri de Fransa."