İstanbul23 °C

  1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. Yıldırım’a Yalova Üniversitesi’nden fahri doktora
Yıldırım’a Yalova Üniversitesi’nden fahri doktora

Yıldırım’a Yalova Üniversitesi’nden fahri doktora

TBMM eski Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Altınova’da denizcilik üzerine eğitim verecek meslek yüksekokulunun açılışına katıldı. Yıldırım’a Yalova Üniversitesi tarafından ulaştırma mühendisliği alanında fahri doktora beratı verildi

A+A-

TBMM eski Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Altınova’da denizcilik üzerine eğitim verecek meslek yüksekokulunun açılışına katıldı. Yeni Okulun hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, 2006 yılında Tuzla'dan sonra Altınova'da da bir tersane sahası yapılması yönünde bir karar aldıklarını hatırlattı.

Altınova ilçesinde Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksek Okulu'nun açılışını gerçekleştiren Yıldırım, ardından Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen akademik yıl açılış programına katıldı. Programın açılışını yapan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci tarafından Yıldırım'a senato tarafından oy birliğiyle, ulaştırma mühendisliği alanında fahri doktora verilmesine karar verildiğini söyledi. Rektör Cebeci, Yıldırım'a Fahri Doktora Beratı'nı takdim ederek cübbesini giydirdi.

Verilen kararın meyvelerini görmeye başladıklarını vurgulayan Yıldırım, Altınova tersanelerinde yaklaşık 25 bin çalışanın olduğuna dikkati çekerek, "1 milyar dolarlık gemi inşa ve bakım ihracatımızın 300-350 milyon dolarını da bu bölge sağlıyor. Bir çok özellik arz eden gemilerin yapımı burada gerçekleştiriliyor. Gittikçe bu bölge dünyanın en önemli bakım ve onarım merkezleri haline geliyor." ifadelerini kullandı.

Ardından Yıldırım, protokol üyeleriyle yüksekokulun açılış kurdelesini kesti ve okulu gezdi.

Açılışa Yalova Valisi Muammer Erol, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da katıldı.

binali-003.jpg

binali1.jpg

binali2-001.jpg

binali3-001.jpg

binali4-001.jpg

binali5-001.jpg

binali6.jpg

yildirim-008.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 43 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.