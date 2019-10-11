Yıldırım’a Yalova Üniversitesi’nden fahri doktora

TBMM eski Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Altınova’da denizcilik üzerine eğitim verecek meslek yüksekokulunun açılışına katıldı. Yeni Okulun hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, 2006 yılında Tuzla'dan sonra Altınova'da da bir tersane sahası yapılması yönünde bir karar aldıklarını hatırlattı.

Altınova ilçesinde Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksek Okulu'nun açılışını gerçekleştiren Yıldırım, ardından Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen akademik yıl açılış programına katıldı. Programın açılışını yapan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci tarafından Yıldırım'a senato tarafından oy birliğiyle, ulaştırma mühendisliği alanında fahri doktora verilmesine karar verildiğini söyledi. Rektör Cebeci, Yıldırım'a Fahri Doktora Beratı'nı takdim ederek cübbesini giydirdi.

Verilen kararın meyvelerini görmeye başladıklarını vurgulayan Yıldırım, Altınova tersanelerinde yaklaşık 25 bin çalışanın olduğuna dikkati çekerek, "1 milyar dolarlık gemi inşa ve bakım ihracatımızın 300-350 milyon dolarını da bu bölge sağlıyor. Bir çok özellik arz eden gemilerin yapımı burada gerçekleştiriliyor. Gittikçe bu bölge dünyanın en önemli bakım ve onarım merkezleri haline geliyor." ifadelerini kullandı.

Ardından Yıldırım, protokol üyeleriyle yüksekokulun açılış kurdelesini kesti ve okulu gezdi.

Açılışa Yalova Valisi Muammer Erol, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da katıldı.

Vira Haber