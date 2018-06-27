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Yunanistan, Gazze açıklarında gaz sahası açmak istiyor

Yunanistan, Gazze açıklarında gaz sahası açmak istiyor

İsrail kıyılarındaki Kariş ve Tanin gaz sahalarını geliştiren Yunanistan enerji şirketi Energean, bu kez Gazze kıyılarındaki gaz sahalarına gözünü dikti.

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Yunanistan enerji şirketi Energean'ın Gazze Marina da dahil Gazze Şeridi açıklarında doğalgaz sahaları açmak için Filistin yönetimiyle görüşmelere başladığı belirtildi.

İş dünyasına yakın Yahudi gazetesi TheMarker'in haberine göre İsrail kıyılarındaki Kariş ve Tanin gaz sahalarını geliştiren Energean, bu kez Gazze kıyılarındaki gaz sahalarına gözünü dikti.

Energean'dan gazeteye yapılan açıklamada, Kariş gaz sahasını geliştirmenin ve ona yakın bölgelerdeki blokları keşfetmenin en önemli öncelikleri olduğu ifade edildi.

TheMarker'a konuşan kaynaklar, İsrail Enerji Bakanlığı'nın Energean ve Filistin yönetimi arasındaki görüşmeleri yakından takip ettiğini ve İsrail'in bu süreci ekonomik açıdan kendi lehine çevirebileceğini kaydetti.

Vira Haber

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