Yunanistan Meis'de doğalgaz aramasına başlıyor

Yunanistan sismik araştırma gemisi Aegaeon, Türkiye kıyılarından yalnızca 800 metre uzaklıktaki Meis Adası’nda petrol ve doğalgaz araştırmaları için yola çıktı. Oruç Reis sismik araştırma gemisi ile bölgede petrol ve gaz araştırmaları yapmaya hazırlanan Türkiye’ye Yunanistan’dan bir karşı hamle geldi. Yunanistan Hellenic Deniz Araştırmaları Merkezi’ne ait sismik araştırma gemisi Aegaeon Akdeniz’de Antalya'nın Kaş ilçesine sadece iki kilometre uzaklıkta bulunan Meis (Kastellorizo) Adası açıklarında petrol ve doğalgaz araştırma çalışmaları için harekete geçti.

Gemi 24 Ağustos'ta Pire limanından hareket ederek Rodos ve Meis Adaları arasında hassas bir bölgeye doğru ilerliyor.Türk insansız hava araçlarının Kıbrıs hava sahasının yanında bölge üzerinde de gözetim uçuşları gerçekleştirdiği kaydediliyor.

ORUÇ REİS VE AEGAEON KARŞI KARŞIYA

Yunanistan sahanın kıta sahanlığına girdiğini iddia ederken Türkiye Adalar’ın tam deniz zonu oluşturmadığına ve Uluslararası Adalet Divanı içtihatlarının Türkiye'nin görüşü yönünde olduğuna dikkat çekiyor.

TPAO, 15 Ağustos’tan sonra Rodos’un güneyini ve Meis Adasını kapsayan 28 ve 29’uncu meridyenlerdeki bölgede sismik araştırmalar yapmak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’ndan izin almıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuya ilişkin olarak "Oruç Reis sismik araştırma gemimiz Marmara Denizi'ndeki çalışmalarının hemen ardından Akdeniz'deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek" açıklamasını yapmıştı.

Vira Haber