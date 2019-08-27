GİSBİR sponsorluğunda Derya Can'dan yeni rekor

Milli sporcu Derya Can, Salda Gölü'nde 2 dakika 18 saniyede 70 metreye dalarak, kendisine ait serbest dalış dünya rekorunu geliştirdi.

Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR)’in sponsorluğunu yaptığı, Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Burdur Yeşilova'daki Salda Gölü'nde 2 dakika 18 saniyede 70 metreye dalarak, tatlı su serbest dalış dünya rekorunu geliştirdi.

Gölde dalış yapacağı yere geldiğinde suya girip bir süre ısınma çalışması yapan Derya Can, kendisi için oluşturulan özel platformun bulunduğu alanda dalışa geçti. 70 metre derinliğe erişen milli sporcu, 2 dakika 18 saniye sonra yüzeye çıktı.

Milli sporcu Derya Can’ın rekoru, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) gözlemcileri tarafından teyit edildi. Derya Can, 70 metreyle, paletsiz, ip destekli değişken ağırlık tatlı su kategorisinde kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Milli sporcu Şahika Ercümen tarafından kadınlar kategorisinde Salda Gölü'nde 65 metreyle kırılan dünya rekorunu geçen yıl 68 metreyle eline geçiren Derya Can, bu rekorunu daha da geliştirmek için göle daldı.

Rekor denemesi için yeniden beyaz kumsalı, suyunun berraklığıyla "Türkiye'nin Maldivleri" diye nitelendirilen Salda Gölü'nü seçen Derya Can, gölde kendisini hazır bekleyen botla açıldı.

Gölde dalış yapacağı yere geldiğinde suya girip bir süre ısınma çalışması yapan Derya Can, kendisi için oluşturulan özel platformun bulunduğu alanda dalışa geçti. 70 metre derinliğe erişen milli sporcu, 2 dakika 18 saniye sonra yüzeye çıktı.

Yirmi saniye kimseyle temas etmeden bekleyen, daha sonra elini havaya kaldıran Derya Can'ın rekoru kırdığı, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) gözlemcileri tarafından teyit edildi. Derya Can, 70 metreyle, paletsiz, ip destekli değişken ağırlık tatlı su kategorisinde kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Türk bayrağı açarak kıyıya çıkan Derya Can, yaptığı açıklamada, geçen yıl kasımda kırdığı dünya rekorunu anımsatarak, suyun dip kısımlarının ağustosa rağmen yine soğuk olduğunu söyledi.

Vira Haber