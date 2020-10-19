Yüzen Saraylar Ve Her Bütçeye Uygun Tekneler Deniz Tutkularını Hayran Bıraktı

Aralarında yatların, teknelerin, yelkenlilerin ve şişme botların yer aldığı 500’ün üzerinde deniz aracı, bu yıl CNR Avrasya Boat Show Denizde - Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı’nda MarinTurk / Pendik Marina’da yelken açtı. Sonbaharın güneşli günlerinde deniz tutkunlarına ev sahipliği yapan fuar, 6 günde binlerce ziyaretçisinin hayalini gerçekleştirdi. Lüks yatların, balıkçı teknelerinin, botların ve aile tipi yatların deniz tutkunları ile buluştuğu fuarın en dikkat çeken deniz araçları ise 24 metre uzunluğundaki 50 milyon dolarlık yüzen saray ile 3.5 metre boyundaki 7 bin liralık balıkçı teknesi oldu.

2021 YILI TASARIMI TEKNELER İLK KEZ TANITILDI

Türkiye’nin en görkemli denizcilik buluşmalarından biri olan CNR Avrasya Boat Show Denizde devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile gerçekleştirildi. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Yat ve Tekne Endüstri Derneği (YATED) işbirliği ile organize edilen fuar, 100.000 metrekarelik alanda katılımcı ve ziyaretçilerini ağırladı. Dünya markalarını temsil eden firmalar ile en prestijli yerli üreticilerin yer aldığı fuarda, pandemi sürecinde izole yaşam nedeniyle yoğun ilgi gören 12 – 25 metrelik Aile Tipi Yatlar’ın yanı sıra kategorilerinin en iyisi olan yat, tekne ve yelkenliler, şişme botlar, deniz motorları ve başlangıç tekneleri ile tekne ekipmanları ve aksesuarları tanıtıldı. Son model tekne lansmanlarına da sahne olan fuar, Türkiye tersanelerinde üretilen yatlar, katamaranlar, dünyanın önde gelen markalarının 2021 yılı tasarımları ve Türkiye’de ilk kez sergilenen tekneleri deniz tutkunlarıyla buluşturdu.

Vira Haber