Yüzmede 585 Sporcu Şampiyonluk İçin Kulaç Attı

Denizli dev bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yaptı. Türkiye Yüzme Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen Yüzme 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Şampiyonası, 1-3 Aralık tarihleri arasında PAÜ Yüzme Havuzunda yapıldı. 41 ilden, 291 kadın-294 erkek toplam 585 sporcunun mücadele ettiği şampiyona üç gün boyunca yarışlara sahne oldu. Yüzme branşında Denizli tarihinde ilk kez yapılan “Türkiye Şampiyonası” olma özelliği taşıyan yarışmalar, ilk gününde gerçekleşen açılış seremonisiyle başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Pamukkale Üniversitesi’nin paydaş olarak destek verdiği organizasyon, geleceğin yıldız adayı 585 yüzücünün üç gün boyunca mücadele ettiği farklı kategorilerdeki yarışmalarla devam etti.



Şampiyonlara ödülleri takdim edildi

Pamukkale Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Kompleksi Yüzme Havuzunda gerçekleşen Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finalleri, 09.00 ve 16.00 olmak üzere günde iki seans olarak üç gün boyunca sürdü. Yarışmalar sonunda dereceye giren yüzücülere madalyalarını Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya takdim etti.



Özel sporcular unutulmadı

Şampiyonanın son gününde, PAÜ Yüzme Havuzunun tribünlerini dolduran seyirciler ile ödül töreninde podyuma çıkan sporcular; 03 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, özel bireylere ve sporculara dikkat çekerek “Spor Varsa Engel Yoktur” pankartları açtılar.



“Organizasyonlar devam edecek”

Yüzme branşında Denizli’de ilk Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmış olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, organizasyonun Denizli’ye kazandırılmasında emeği geçen ve destek verenlere teşekkür etti. Denizli’yi sporda marka kent yapma hedefi ile çalışmalarına devam ettiklerini sözlerine ekleyen İlman, birbiri ardına gerçekleşen ulusal düzeydeki spor organizasyonlarıyla yıl sonuna kadar 20 bin sporcuyu Denizli’de ağırlama hedefine ulaştıklarını ve organizasyonların yeni yılda da artarak devam edeceğini ifade etti.

Vira Haber