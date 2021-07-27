YYÜ Denizcilik Fakültesi Dekanlığına Özgökçe atandı

YYÜ Denizcilik Fakültesinde gerçekleşen devir teslim programında görevi devralan Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, katkılarından ve çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Suat Ekin’e plaket ve çiçek takdim etti. Burada konuşan Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Denizcilik Fakültesinin kuruluş tarihinden bugüne kadar görev yapan dekanlar ile görevi devraldığı Prof. Dr. Suat Ekin’e katkılarından dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Özgökçe, “Bizi bu göreve layık gören Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli’ye teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, 2012 yılında kurulan Denizcilik Fakültesinin 2015 yılında ilk öğrencilerini aldığını ve ilk mezunlarını da 2019 yılında verdiğini hatırlatarak, “Göreve başladığımız ilk günde Denizcilik Fakültesindeki öğretim üyelerimiz ile yaptığımız görüşmelerde; ilk hedefimiz Denizcilik Fakültesinin kuruluşundan bugüne kadar Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesindeki öğrencilerimizi Van’a getirmek olacaktır. Bu vesileyle bugüne kadar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencilerine eğitim veren ve yetiştiren KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Muzaffer Feyzioğlu’na ve kendisinin şahsında tüm öğretim üyeleri ile idari personellerine teşekkür ederiz. Denizcilik eğitimi milletlerarası anlaşmalar ile Uluslararası Denizcilik Örgütünün çıkarmış olduğu (IMO) STCW 1978 ve 1995 Konvansiyonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı denizcilik eğitimlerini düzenleyen normlar ile YÖK Kalite Akreditasyon Yönetmeliği gereği; fiziki ortamları, laboratuvar ve atölyelerde kullanılan cihazlar, simülatörler, simülatör yazılımları, uluslararası denizcilik eğitimi kurum ve kuruluşlara üyelik gibi alanlarda standartları yönünden yeterlilikleri sürekli denetlenen, uygulamaya dönük staj ve atölye eğitimi verilmesinin zorunluluğu olan bir alanda, hedefimiz öğrencilerimizin uluslararası bir sektör olan denizciliğin gereklerini yerine getirecek şekilde çok iyi İngilizce bilmeleri şartına ek olarak, bizim onlara çizdiğimiz öncelikler olan araştırmacı, sorgulayıcı, özgüvenli, öz disiplinli, liderlik becerilerine sahip, sosyal sorumluluk bilincini taşıyan, hayat boyu öğrenen, analitik düşünen ve uygulayan, takım çalışmasına yatkın, deniz örf, adet ve geleneklerine sahip bireyler olarak yetiştirmektir. Bunun için öncelikle fiziki ortamı, öğretim üyesi kadromuzu ve gerekli diğer şartlar için Vanlı hayırseverlerin desteğiyle Van Gölü kıyısında uluslararası standartlara sahip bir Denizcilik Fakültesini Van'a kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

“Ağustos ayı içinde 2021 YKS sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldığını belirten Dekan Özgökçe, yeni dönemde tercih yapacak öğrencilere Denizcilik Fakültesi Bölümlerini tercih etmelerini önerdi. Özellikle hızla gelişen denizcilik sektörüne meslek elemanı yetiştiren, ulusal ve uluslararası eğitim öğretim kurumları standartlarında, uluslararası denizcilik kurallarını benimseyen ve uygulayan Türkiye’deki denizcilik fakültelerini tek tek incelemelerini isteyen Özgökçe, bunlardan birini tercihlerine yazmalarını önerdi.

Vira Haber