İstanbul27 °C

  1. HABERLER

  2. SU SPORLARI

  3. Zonguldak'ta 3. Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları Düzenlendi
Zonguldak'ta 3. Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları Düzenlendi

Zonguldak'ta 3. Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları Düzenlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 3. Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları tamamlandı.

A+A-

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü ve Ereğli Belediyesi öncülüğünde yapılan organizasyona, Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve engelli sporcuların da katıldığı organizasyon, 1,5 kilometrenin yanı sıra 3 ve 5 kilometrelik parkurlarda gerçekleştirildi.

whatsapp-image-2022-07-31-at-16-03-51.jpeg

Sahil şeridinde toplanan vatandaşlar, yüzücülere alkışlarıyla destek oldu. Suyun içerisinde rahatsızlık yaşayan sporculara ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Yarışlar sonunda yaş gruplarına göre dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, organizasyona üçüncü kez ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

aa-20220731-28541871-28541865-zonguldakta-3-uluslararasi-acik-su-yuzme-yarislari-duzenlendi.jpg

Bu haber toplam 36 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.