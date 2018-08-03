10 yaşındaki 'Süpermen', Phelps'i geçti

İsmi süper kahraman Süpermen'de olduğu gibi Clark Kent olan 10 yaşındaki yüzücü, 7 altın madalya kazandı ve Phelps'in o yaş kategorisindeki rekorunu geride bıraktı.

ABD Kaliforniya'da düzenlenen Far Western Long Course Şampiyonası'nda 100 metre kelebek kategorisinde yarışan yüzücü, 1: 09.38'lik derecesiyle Phelps'in aynı kategorideki '1: 10.48'lik derecesini yaklaşık bir saniyeyle geçti.

10 yaşındaki yüzücü, gözünü şimdiden yaz olimpiyatlarına dikmiş durumda. Phelps de, ilk olimpiyat yarışına katıldığında 15 yaşındaydı.

​Kent'in isminin hikayesi ise, babasının favori süper kahramanının 'Süpermen' olmasından geçiyor. Huffington Post'a açıklamalarda bulunan annesi, oğlunun 'Sudaki Süpermen' olduğunu belirtti ve "Onu insanlara Clark diye tanıtıyoruz, ancak insanlar ismini ve soyismini gördüklerine ona 'Süpermen' diyorlar" dedi.

Vira Haber