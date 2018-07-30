Avusturalya’nın hava savaş muhribi teslim edildi

Avustralya Kraliyet Donanması, Hobart Sınıfı ikinci hava savunma muhribi Brisbane'i, deniz testlerinin ardından kabul etti. Bu yılın sonunda gemi göreve girecek, üçüncü gemi ise 2019'da Donanmaya teslim edilecek.

İlk Hava Harp Muhribi HMAS Hobart, geçen yıl donanmaya kabul edildi ve hizmete girdi.

Üçüncü gemi, Sydney ise gelecek yıl donanmaya teslim edilecek.

Vira Haber