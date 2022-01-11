18 Üretim Üssü 85 Bin Kişiyi İstihdam Ediyor

Türkiye’de bulunan 18 serbest ticaret bölgesi, geçen yıl itibarıyla ticarete 24,6 milyar dolarlık katkı sağladı. Yatırımcıya ve üreticiye çeşitli avantajlar ve teşvikler sunan serbest bölgeler, 85 bin 248 kişiye de istihdam imkanı sağladı. Bu bölgelerde yat ve gemi inşasından hazır giyime, yazılımdan AR-GE’ye kadar çeşitli sektörler öne çıktı.

Ticaret Bakanlığı serbest bölgelerin verilerini yayınladı. Türkiye’de bulunan 18 serbest bölge geçtiğimiz yıl ekonomiye dev katkı sağladı.

2 MİLYAR DOLAR ARTIŞ SAĞLADI

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Aralık 2021 itibarıyla Türkiye’de 18 serbest ticaret bölgesi bulunuyor. Bu bölgeler, yatırımcı ve üreticilere birçok avantaj ve teşviki bir arada sunuyor. İhracata ve yatırıma katkı sağlayan söz konusu bölgeler, vergi avantajı, yerli ve yabancı pazarlara erişim, stratejik avantajlar, kar transferi, ucuz altyapı gibi birçok imkanı içinde barındırıyor. İstihdama da ciddi katkı veren serbest bölgelerde geçen yıl sonu itibarıyla 85 bin 248 kişi istihdam edildi. Serbest bölgelerde gerçekleştirilen toplam ticaret hacmi 2021 yılında 24 milyar 618 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 2020’de bu bölgelerin ticaret hacmi yaklaşık 22 milyar 58 milyon dolardı.

YAZILIM VE GEMİ İNŞASI ÜRETİMDE ÖN PLANDA

Geçen yıl bu bölgelerin ticaret hareketliliği ise “yurt içinden bölgelere 3,466 milyar dolar”, “bölgelerden yurt içine 4,325 milyar dolar”, “yurt dışından bölgelere 7,73 milyar dolar” ve “bölgelerden yurt dışına 9,755 milyar dolar” şeklinde oldu. Serbest bölgelerde geçen yıl yoğunluk yaşanan alanlar, hizmetler, yazılım, yat ve gemi inşası, gemi tamir ve bakımı, medikal aletler, otomotiv alt endüstrileri, hazır giyim, deri, AR-GE faaliyetleri sektörleri olarak öne çıktı.

MERSİN'DE 2. BÖLGE İÇİN KOLLARI SIVANDI

Türkiye’nin en büyük ikinci serbest bölgesi olan Mersin Serbest Bölgesi (MESBAŞ), geçtiğimiz yıl ticaret hacmini 3,3 milyar dolara çıkardı. MESBAŞ Genel Müdürü Edvar Mum, geçen yıla göre yüzde 33’lük ticaret hacmi artışıyla Mersin Serbest Bölgesi'nin Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağladığını, kentte ikinci serbest bölgeyi kurmak için de çalışmalara başladıklarını söyledi. Silifke ilçesi Taşucu Limanında Mersin’in ikinci serbest bölgesini kurmak için de kolları sıvadı. Türkiye’nin ilk serbest bölgesi olma özelliği taşıyan Mersin Serbest Bölgesi, 836 dönümlük alan üzerinde, yatırım alanlarının tamamı tahsis edilmiş olarak faaliyetine devam ediyor. Mersin Serbest Bölgesi’nde 396 firmanın faaliyeti var. Bu firmalar bünyesinde de yaklaşık 9 bin 600 kişilik istihdam sağlanıyor. Mersin Serbest Bölgesi’nden 106 ülkeyle 682 değişik ürünün ticareti yapılıyor.

İHRACAT ENDEKSİ 11 AYDIR YÜKSELİYOR

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, aralıkta 53,9 oldu. Aralıkta 53,9 olarak ölçülen endeks ihracat ikliminde güçlenmenin sağlıklı bir şekilde sürdüğüne işaret etti. Bu gerçekleşmeyle birlikte mevcut iyileşme trendi 11 aya ulaşmış oldu. Kovid-19 salgınının Omicron varyantının ortaya çıkması ve buna bağlı olarak ana ihracat pazarlarında yaşanan aksamalar nedeniyle talep koşullarındaki iyileşme son 10 ayın en ılımlı düzeyinde gerçekleşti. Endeks, kasımda kaydedilen 55,1 değerinin altında kaldı ve geçen yılın şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

