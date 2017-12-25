2017 Dragon sonbahar serisi sona erdi

Türkiye Yelken Federasyonu’nun Faaliyet programında yer alan ve Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından Milta Bodrum Marina işbirliği ile düzenlenen Dragon Sonbahar Serisinin IV. Yarışı 23-24 Aralık tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirildi.

7 Dragonun kayıt verdiği yılın son yarışında Cumartesi sabahı planlanan saatte start hattında yerlerini alan yarışçılar günü 2 yarış ile tamamladılar. Aynı günün akşamı başlayan şiddetli rüzgar, pazar gününde de etkisini devam ettirdi. 25 knot altına düşmeyen rüzgar hızı sebebiyle pazar günü yarış yapılamadı.

Marina Yacht Club'da gerçekleştirilen kapanış töreninde; IV. Ayak ödüllerinin yanı sıra, 2017 Dragon Sonbahar Serisinin overall kupaları da sahipleriyle buluştu. Ekipler 6 Ocak 2018 tarihinde Dragon İlkbahar Serisinin birinci ayağında buluşmak üzere vedalaştılar.

Vira Haber