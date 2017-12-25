Eskomarine sektörü bilgilendirmeye devam edecek

Saat 14:00 de başlayacak olan panele katılım davetiye(LCV) ile olacak ve panelde; Kanadalı Ballast Water Treatment Sistemleri üreticisi Trojan Marinex firmasının Satış Direktörü Juha Kiukas, Amerikan SOx Scrubber sistemleri üreticisi CR Ocean Engineering firması Teknik Direktörü Dominique Philibert ve Danimarkalı Bunkering Management, Fuel Consumption Monitoring ve Vessel Performnce Monitoring Sistemleri üreticisi Insatech firmasının Satış Direktörü Henrik Nielsen olacak.

Panele katılanlar kendi konularında dünyanın önde gelen firmalarının yetkilileri olarak gerek sistemler ile ilgili bilgileri, teknolojileri gerekse kuralları ve son gelişmeleri anlatıp soruları cevaplayacaklar.

Panelin ardından düzenlenecek kokteylde ise endüstri-kullanıcı partner birlikteliğini sağlayacak ve konularındaki tüm sorulara ve sorunlara çözümler, cevaplar bulacak.

Eskomarine ve The Maritime House(TMH) belli aralıklarla bu tür Industry Update Panelleri düzenleyerek sektörü en profesyonellerinden bilgilendirmeye ve sektöre hizmet etmeye devam edecek.

Vira Haber