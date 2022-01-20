2021'de Yalova'daki Tersanelerimizde 48 Gemi Üretildi

Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi Ticaret ve AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, Kovid-19 salgını dolayısıyla Altınova Tersane Bölgesi'nde erken teşhis ve filyasyon tedbirlerinin çok iyi uygulandığını, 2021'in yoğun salgın tedbirlerine rağmen tüm sektör çalışanlarının emek ve gayretleriyle başarılı bir yıl olduğunu söyledi.

Geçen yıl hem üretim gücünü koruduklarını hem de büyümeyi sağladıklarını belirten Uzun, "Bu durum motivasyonumuzu artırdı. Sektörümüzün üretim iş kollarındaki istihdamı 25 binin üzerindedir. İdari personelimizi de ekleyince bölgemizde 28 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Bu Yalova'nın toplam özel sektör istihdamının yüzde 41'i, Altınova'nın ise yüzde 82'sidir." dedi.

Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi Ticaret ve AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, Kovid-19 salgını dolayısıyla Altınova Tersane Bölgesi'nde erken teşhis ve filyasyon tedbirlerinin çok iyi uygulandığını, 2021'in yoğun salgın tedbirlerine rağmen tüm sektör çalışanlarının emek ve gayretleriyle başarılı bir yıl olduğunu söyledi.

Geçen yıl hem üretim gücünü koruduklarını hem de büyümeyi sağladıklarını belirten Uzun, "Bu durum motivasyonumuzu artırdı. Sektörümüzün üretim iş kollarındaki istihdamı 25 binin üzerindedir. İdari personelimizi de ekleyince bölgemizde 28 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Bu Yalova'nın toplam özel sektör istihdamının yüzde 41'i, Altınova'nın ise yüzde 82'sidir." dedi.

Uzun, geçen yıl Yalova'nın gemi ve yat ihracatının yüzde 64 arttığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"2021 yılında tesislerimizde toplam 750 milyon dolar değerinde 48 yeni gemi (45 gemi/tekne ve 3 çelik yapı) üretildi ve teslim edildi. Yıl boyunca havuzlarda, kızaklarda ve iskele-rıhtımlarda 1023 gemiye yaklaşık 500 milyon dolara yakın tutarda bakım onarım yapıldı. Bakım onarım yapılan gemilerden 12'sine 'baca gazı yıkama sistemleri' ve 179'una 'balast suyu arıtma sistemleri' kurularak gemilerin çevreye olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine hizmet edildi. Bölgemizde inşa edilen gemiler yüksek teknoloji barındıran, yenilenebilir enerji kullanan, çok özel projeler. Bu gemiler denizcilikte önde gelen ülkeler başta olmak üzere dünyanın her tarafındaki müşterilere ihraç ediliyor."

"TERSANELERİMİZ 2022'ye 84 YENİ İNŞA SİPARİŞİYLE GİRDİ"

Tersaneler bölgesinde alınan tedbirler ve yükselen farkındalık sayesinde sürdürülebilir bir çalışma ortamının oluştuğunu ve bu yılda korunarak çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Tersanelerimiz, 2022 yılına üretimi devam eden ve sözleşmesi yapılmış 84 yeni inşa siparişiyle girdiler. Altınova tersane bölgemizin dışbükey kıyı yapısı nedeniyle daha birçok havuzun komşu tesisleri ve deniz trafiğini etkilemeksizin güvenle işletilmesi mümkündür ve bakım onarım konusunda yüksek talep vardır. Pandemi, butik gemi siparişlerinin Uzak Doğu'dan ülkemize kaymasına sebep olduğundan 2022 ve takip eden yıllarda yeni gemi inşa siparişlerinin artacağına inanıyor ve hızlı gelişimimizi sürdürüp, ülkemize katkılarımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Ülkemiz Avrupa'nın yeni inşa ve bakım onarım üssü olma yolundadır."

"2021 yılında tesislerimizde toplam 750 milyon dolar değerinde 48 yeni gemi (45 gemi/tekne ve 3 çelik yapı) üretildi ve teslim edildi. Yıl boyunca havuzlarda, kızaklarda ve iskele-rıhtımlarda 1023 gemiye yaklaşık 500 milyon dolara yakın tutarda bakım onarım yapıldı. Bakım onarım yapılan gemilerden 12'sine 'baca gazı yıkama sistemleri' ve 179'una 'balast suyu arıtma sistemleri' kurularak gemilerin çevreye olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine hizmet edildi. Bölgemizde inşa edilen gemiler yüksek teknoloji barındıran, yenilenebilir enerji kullanan, çok özel projeler. Bu gemiler denizcilikte önde gelen ülkeler başta olmak üzere dünyanın her tarafındaki müşterilere ihraç ediliyor."

"TERSANELERİMİZ 2022'YE 84 YENİ İNŞA SİPARİŞİYLE GİRDİ"

Tersaneler bölgesinde alınan tedbirler ve yükselen farkındalık sayesinde sürdürülebilir bir çalışma ortamının oluştuğunu ve bu yılda korunarak çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Tersanelerimiz, 2022 yılına üretimi devam eden ve sözleşmesi yapılmış 84 yeni inşa siparişiyle girdiler. Altınova tersane bölgemizin dışbükey kıyı yapısı nedeniyle daha birçok havuzun komşu tesisleri ve deniz trafiğini etkilemeksizin güvenle işletilmesi mümkündür ve bakım onarım konusunda yüksek talep vardır. Pandemi, butik gemi siparişlerinin Uzak Doğu'dan ülkemize kaymasına sebep olduğundan 2022 ve takip eden yıllarda yeni gemi inşa siparişlerinin artacağına inanıyor ve hızlı gelişimimizi sürdürüp, ülkemize katkılarımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Ülkemiz Avrupa'nın yeni inşa ve bakım onarım üssü olma yolundadır."



