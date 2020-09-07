5. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nın Şampiyonu Belli Oldu

5. senesinde uluslararası boyut kazanan Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası, 5 Eylül’de gerçekleşti. Kupanın sahibi Eker Kadın Yelken takımı oldu. İkinciliği MSI Kadın Yelken Takımı, üçüncülüğü ise White Angels Sailing Team aldı.

IRC 1 sınıfında birinciliği MSI Kadın Yelken Takımı, IRC 2 sınıfında birinciliği Eker Kadın Yelken Takımı, IRC 3 sınıfında birinciliği Özay Kadın Yelken Takımı, IRC 4 sınıfında birinciliği Alize Kadın Yelken Takımı ve Gezgin Sınıfındaki birinciliği ise İstanbul Yelken Kulübü Kadın Yelken Takımı kazandı.

5. yılında uluslararası boyut kazanan Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nda bu yıl, Rus Kadın Yelkencilerden oluşan bir ekibin de dâhil olduğu 16 takım yarıştı. Kurumsal kadın yelken takımları ile bireysel kadın yelkencilerin kıyasıya mücadele ettiği Kupa, Türkiye Yelken Federasyonu’nun himayesinde ve İstanbul Yelken Kulübü’nün işbirliği ile tek gün olarak gerçekleştirildi.

Fenerbahçe – Caddebostan – Adalar parkurunda Coğrafi ve Şamandıra yarışları olarak 2 yarış yapıldı. En iyi düzeltilmiş zaman klasmanında (Overall) birinciliği Eker Kadın Yelken Takımı kazanırken, MSI Kadın Yelken Takımı ikinci, Rus Kadın Yelkencilerden oluşan White Angels Sailing Team da üçüncü oldu.

Kadınların yelken sporuna ilgilerini artırmak ve ülkemizdeki kadın yelkenciliğini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nın Organizasyon Komitesi Üyesi Arzu Çekirge Paksoy, “İyiliğe yelken açıyoruz sloganıyla ilk kez 2016 yılında hayata geçirdiğimiz Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nı 5 yıldır düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kadınların, hayatın tüm alanlarında olduğu gibi sporda da güçlenmelerini ve var olmalarını çok önemsiyoruz. Bu bakış açısı ve sosyal sorumluluk bilinciyle hem kadınları yelken sporu ile tanıştırıyor, hem de elde ettiğimiz gelirin bir kısmını kadın konusunda çalışmalar yürüten STK’lara bağışlıyoruz. Böylece Kupamıza katılan kadınlar hem centilmence yarışıyor, hem de başka kadınların hayatlarında fark yaratmamıza destek oluyorlar. Daha çok kadının hayatına dokunmak ve iyiliği yaymak için tüm kurumları ve yelkene ilgi duyan kadınları önümüzdeki yıllarda Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’na katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası Organizasyon Komitesi Üyesi Diana Misim, ‘’Bu yıl Kupamız İstanbul Yelken Kulübü’nün değerli katkı ve girişimleri ile uluslararası takvimde yerini aldı ve bir hayalimizin daha gerçek olmasına vesile oldu. Önümüzdeki yıllarda Kupa’mızı ulusal ve uluslararası yeni takımların katılımıyla daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Kupa kapsamında beş yılda 25’i kurumsal firma, 10’u bireysel kadın yelken takımı, 2’si sivil toplum kuruluşu ve 2’si üniversite kadın yelken takımı olmak üzere toplamda 39 farklı yelken takımı ile 450 kadın yelkenciye ulaştık. Bu sayının yüzde 70’ini yelkenle ilk kez tanışan kadınlar oluşturuyor” dedi.

Ülkemizde yelkenciliğin gelişimi için bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu söyleyen Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası Organizasyon Komitesi Üyesi Serap Gökçebay ise, “Yelken Federasyonuna kayıtlı yaklaşık 8 bin lisanslı sporcu var ama ne yazık ki bunların yüzde onu bile kadın değil. Biz, bu döngüyü kırmak için 5 yıl önce yola çıktık ve her geçen yıl artan ilgiyle amacımıza ulaştığımızı görüyoruz” dedi.

5. DENİZ KIZI KADIN YELKEN KUPASI SONUÇLARI

GENEL YARIŞ SONUÇLARI

Eker Kadın Yelken Takımı

MSI Kadın Yelken Takımı

White Angels Sailing Team

IRC – I SINIFI SONUÇLARI

MSI Kadın yelken takımı

White Angels Sailing Team

Borusan Kadın Yelken Takımı

IRC II SINIFI SONUÇLARI

Eker Kadın Yelken Takımı

Team Ladies First Takımı

IRC III SINIFI SONUÇLARI

Özay Kadın Yelken Takımı

Sahibinden.com Kadın Yelken Takımı

Eti Kadın Yelken Takımı

IRC IV SINIFI

Alize Kadın Yelken Takımı

Kupa Kızı - Team Atlantis

Deniz Harp Okulu Kadın Yelken Takımı

Gezgin Sınıfı

İstanbul Yelken Kulübü Kadın Yelken Takımı

Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği Yelken Takımı

Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nın medya sponsorluğunu yapan Woman TV’nin (www.womantv.com.tr) 2018 yılında kaybettiğimiz eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek adına verdiği Özel Ödül’ün sahipleri bu yıl .Deniz Harp Okulu ve Rus kadın yelkencilerden oluşan White Angels Sailing Team Yelken Takımı oldu