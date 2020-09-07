Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu Denizcilik Alanı İçin Müjde Verdi

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, teknoparkta denizcilik alanında ilerleyen dönemlerde çok konuşulacak yerli ve milli birçok denizcilik projesi yürütüldüğünü açıkladı.

ORUÇ REİS TEKNOPARK BÜNYESİNDE ORTAYA ÇIKAN BİR PROJE

Topçu, konuya ilişkin şunları kaydetti: "Teknopark İstanbul olarak Türk savunma sanayiinin Ar-Ge ve inovasyon merkezi olmaktan her zaman gurur duyduk.

Bu noktada odak alanlarımızdan biri de denizcilikti. Nitekim Türkiye’nin ilk denizcilik kümelenmesine de ev sahipliği yapıyoruz. Son zamanlarda ise Oruç Reis’i geliştiren SEFT Denizcilk şirketimizin başarıları bizi gururlandırıyor. Savunma sanayisinin tüm alanlarında dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak projelere ev sahipliği yapmayı sürdüreceğiz.

BİRÇOK ÖNEMLİ PROJE ÜSTÜNDE ÇALIŞIYORUZ

Şu an teknoparkımızda denizcilik alanında ilerleyen dönemlerde büyük heyecan yaratacak yerli ve milli birçok denizcilik projesi yürütülüyor.

Büyük bir heyecanla söyleyebilirim ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği yeni sondaj gemileri ve uçak gemisinin geliştirilmesi noktasında önemli bir potansiyele sahibiz.

Eminiz ki şirketlerimiz bu konularda önemli çalışmalara imza atacaklar. Ülkemizin milli teknoloji kapasitesini artıran, kritik teknoloji alanlarında dışa bağımlığımızı ortadan kaldırmak için çalışmalar yapan şirketlerimizi yakından desteklemeye devam edeceğiz."

Vira Haber