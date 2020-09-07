Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Denizcilik Sektörü İçin Müjde

Giresun'da balıkçılarla bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, denizcilik alanında yeni güçlü yatırımlar yapılacağının müjdesini verdi.

Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti: "Giresun Gemilerçekeği Üç Kayalar balıkçı barınağında balıkçılarımız ile buluştuk.

MAVİ EKONOMİMİZİ BÜYÜTECEĞİZ

Mavi ekonomimizi büyütmek için denizcilik alanında yeni projeler üretmeye ve güçlü yatırımlar yapmaya devam edeceğiz."

Vira Haber