Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Denizcilik Sektörü İçin Müjde
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, denizcilik alanına güçlü yatırımlar yapılacağının müjdesini verdi.
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Giresun'da balıkçılarla bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, denizcilik alanında yeni güçlü yatırımlar yapılacağının müjdesini verdi.
Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti: "Giresun Gemilerçekeği Üç Kayalar balıkçı barınağında balıkçılarımız ile buluştuk.
MAVİ EKONOMİMİZİ BÜYÜTECEĞİZ
Mavi ekonomimizi büyütmek için denizcilik alanında yeni projeler üretmeye ve güçlü yatırımlar yapmaya devam edeceğiz."
Vira Haber
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Etiketler : Denizcilik, Adil Karaismailoğlu, Ekonomi
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