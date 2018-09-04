5 ülkeden 2500 sporcu İstanbul'da

Festival, hem sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösterecek, hem de İstanbulluların keyifli bir hafta sonu geçirmesine imkan tanıyacak.

İlk kez bu yıl uluslararası statü kazanan festivale, Rusya, İspanya, Arjantin, Almanya ve İngiltere gibi 25 ülkeden 130’u yabancı uyruklu olmak üzere 2500 sporcu katılacak.

Her sene çıtanın bir üste çıkarıldığı festivalde 9 ayrı branşta ulusal ve uluslararası yarışlar ve turnuvalar düzenlenecek.

4.Uluslararası Su Sporları Festivali’nde; yüzme yarışı, dragon boat yarışları, kürek yarışı, yelken yarışı, sualtı yarışı, fly board şampiyonası, su jeti şampiyonası, çocukların ve engellilerin de su sporlarında kendilerini gösterdikleri monopalet yarışı ve su topu turnuvasında sporcular yarışacaklar.

Kıyasıya mücadelelerin yaşanacağı her bir yarış için ödüller verilecek.

YARIŞ VE EĞLENCE BİR ARADA

7’den 70’e herkesin keyifli vakit geçireceği festivalde, sporcular yarışırken İstanbullular ise tüm bu yarışları ücretsiz takip edebilecek, birbirinden renkli etkinliklere katılabilecek. Extreme su sporları gösterileri, yarışmalar, konserler, canlı müzikler, sahne etkinlikleri, deniz üstü eğlenceleri, kara etkinlikleri ve daha birçok aktiviteyle 4. Uluslararası Su Sporları Festivali İstanbul, 100 bin ziyaretçiyi ağırlayacak.

Gün boyu birbirinden renkli etkinliklerin düzenleneceği, sudaki oyun ve eğlencenin kimi zaman karaya taşınacağı festivalde, 8 Eylül Cumartesi günü Yusuf Güney ve 9 Eylül Pazar günü Erdem Kınay ft. Merve Özbey konserleriyle müzik severler müziğe doyacaklar.

4. Uluslararası Su Sporları Festivali İstanbul, şu kurum ve federasyonların işbirliğiyle düzenleniyor:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü,

Türkiye Yüzme Federasyonu,

Türkiye Yelken Federasyonu,

Türkiye Kano Federasyonu,

Türkiye Kürek Federasyonu,

Türkiye Sutopu Federasyonu,

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu,

Türkiye Motosiklet Federasyonu.

Vira Haber