9. Uluslararası Kadınlar Yelken Haftası

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9.’su gerçekleştirilen Uluslararası Kadınlar Yelken Haftası başladı.Mavi yelken ve bayraklarla, farkındalık yaratmak amacıyla denize açılan onlarca kadın bir hafta boyunca Marmaris'in doğa harikası koylarında gezecek.

Etkinlikte, kadın yelkenciler, 08-15 Eylül'de Marmaris-Hisarönü rotasında bir hafta boyunca "Mavi Yelken"le denizde yol alacak.

Koordinatör Neslihan Karayel, organizasyonda farkındalık yaratmak için her yıl sosyal bir tema işlediklerini dile getirdi. Karayel, 'Kadınlar daha iyi bir dünya için farklılık yaratabilir' sloganıyla yola çıkan ve geçtiğimiz yıllarda meme kanseri, kadına şiddeti ve organ bağışı gibi toplumun daha fazla ilgi göstermesi gereken konulara dikkat çekerek "Uluslararası" organizasyonlara imza atan Kadınlar Yelken Okulu, 8. Uluslararası Kadınlar Yelken Haftası etkinliğini bu yıl "çocuk istismarına karşı" dikkat çekmek amacıyla düzenledik." dedi.

Karayel, bu yıl katılımcı sayısının eski yıllardaki gibi yüksek olduğunu ve her geçen yıl arttığını vurgulayarak, "Uluslararası düzeyde amatör kadın yelkencileri bir araya getirerek ilkleri gerçekleştirmekten mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de her etkinliğimiz bir başka sosyal sorumluluk temasını denizlere taşıyamaya devam edecek." diye konuştu.

Vira Haber