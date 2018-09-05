Hidrodinamik aynı anda 20 gemiye hizmet veriyor

Hidrodinamik Tersanesi, yeni gemi inşasından, kuru yük, yolcu, tanker, konteyner, römorkör, ro-ro, livestock carrier, sofistike LPG/LNG, tarama ve offshore gemilerine kadar geniş yelpazedeki tüm gemi tiplerinin bakım, onarım ve dönüşümü konusunda faaliyet gösteriyor. Güçlü servis ağıyla, nerede olursa olsun tüm gemilere servis destek hizmeti sunuyor. Bir tersaneden fazlası olma hedefi doğrultusunda, “kiralama” hizmeti de sunan Hidrodinamik Tersanesi, tersanede kullanılan yüzer ekipmanların, diğer projelerde kullanılması için kiralama hizmeti veriyor.

Lokasyonun Avantajı

Hidrodinamik Tersanesi Genel Müdürü Cengiz Kasap, 1980’lerden beri tersaneler ve tedarikçilerin bir arada olduğu dünyanın en avantajlı tersaneler bölgesi olan Tuzla Aydınlı koyunda yer alan Hidrodinamik Tersanesi’nin, otellerin yoğun olduğu bir bölgede, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanına 15 dakikalık mesafede olduğunu hatırlatıyor.

20 Milyon DWT Gemi Bakım, Onarım Kapasitesi

Toplam 25.000 m²’lik (5000 m²’si kapalı ve 20.000 m²’si açık olmak üzere) alan üzerinde hizmet veren Hidrodinamik Tersanesi, 200 m’lik bir iskele, 3 kızak ve bir yüzer havuza sahip.

Tersane, iskelesinde 30.000 DWT’e, havuz ve kızaklarında da 9.000 DWT’e kadar olan gemilerin havuzlama/kızaklama ve su üstü tamirleri konusunda hizmet veriyor. Yılda 150 geminin bakım ve onarımını yapacak bir kapasiteye ulaşan Hidrodinamik Tersanesi, aynı anda 20 gemiye hizmet verebiliyor. Kurulduğu tarihten bu yana 20 milyon DWT gemi bakım, onarım kapasitesine ulaşan Hidrodinamik Tersanesi’nde bugüne kadar toplam 60 gemi dönüşümü, 38 yeni gemi inşası ve 3 bin 182 gemi bakım ve onarımını başarıyla tamamlandı.

2018 yılının ilk 8 ayında, 5 geminin dönüşümünü, 85 geminin bakım ve onarımını yapan Hidrodinamik Tersanesi, 17 gemiye servis desteği sundu.

Hidrodinamik Tersanesi tüm tamir, bakım ve dönüşüm projeleri için en kısa tamir süresini ve kaliteli hizmeti garanti ediyor.

Tersane aynı zamanda, Türkiye’de inşa edilen en büyük Jack up duba projesi inşaatına Nisan 2018’de başladı

Üç kuşaktır en iyi bildiği işi yapıyor

Üç kuşaktır en iyi bildiği işi yapan bir aile tarafından yönetilen Hidrodinamik Tersanesi, Gemi İnşa Yüksek Mühendisi Necati Özer tarafından 1975 yılında İstanbul Boğazı’ndaki Rumeli Kavağı’nda kuruldu.

Hidrodinamik Tersanesi, ilk yıllarında sadece gemi inşa tersanesi olarak faaliyet gösterirken, 1980 yılında Tuzla Aydınlı Koyu’ndaki tersaneler bölgesine taşınmasıyla birlikte gemi bakım, onarım ve dönüşüm alanında da hizmet vermeye başladı.

Firmanın kurucusu Necati Özer, 1986 yılında sektöre öncülük eden önemli bir çalışmayı hayat geçirdi; Türkiye’nin 1200 ton çekme kapasiteli ilk raylı gemi çekme kızağının dizaynını ve inşaatını gerçekleştirdi. 1992 yılında 2.000 ton çekme kapasiteli ikinci raylı kızak devreye alındı. 1994 yılında ikinci kuşak yönetime geçti. Asuman Özer genel müdür olarak görev aldı. 1998 yılında Asuman Özer yönetim kurulu başkanı olurken aynı yıl Cengiz Kasap genel müdürlük görevini üstlendi. 1999 yılında, 3.000 ton çekme kapasitesi ile en büyük raylı kızak faaliyete geçti. 2008 yılında 2.800 ton kaldırma kapasiteli yüzer havuz devreye alındı. Asuman Özer’in yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Hidrodinamik Tersanesi’nde üçüncü kuşak da firmada görev almaya başladı. Necati Özer’in torunu Yönetim Kurulu Üyesi Necati Emre Ordu, Hidrodinamik Tersanesi’nin kurumsallaşma süreciyle ilgili çalışmaları yürütüyor.

Vira Haber