Ağustos ayında gemi ve yat ihracatı yüzde 43 geriledi. İlk 8 ayda ise sektör ihracatında yüzde 17’lik düşüş oldu. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYİB) Başkanı Cem Seven, önümüzdeki aylardan çok umutsuz olmadıklarını, yıl sonunda 1.5 milyar dolar olan ihracat hedefini zorlayacaklarını söyledi.

Gemi ve yat ihracatı ağustos ayında yüzde 43 gerileyerek 95 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında bu rakam 166 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Yılın ilk sekiz ayında ise toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 17 gerileyerek 738 milyon dolarda kaldı.

Global pazarda siparişler azaldı

GYİB Başkanı Cem Seven, sektörün ağustos ayında ihracatta yaşadığı yüzde 43’lük düşüşü değerlendirerek, “Bizim sektörümüzde aylık bazlı düşüşler ya da çıkışlar sektörün genel durumunu değerlendirmek için çok sağlıklı bir veri olmuyor. Çünkü siparişi alınmış, inşa halindeki bir gemi hangi ay teslim edilirse o zaman ihracat rakamlarına yansıyor. Bu noktada sene sonu rakamı belirleyici olacak” dedi.

Yılın ilk sekiz ayında ise yüzde 17 düşüşle 738 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirten Seven, “Biz sektördeki bu düşüşe rağmen yılsonunda 1.5 milyar dolarlık ihracat hedefimize yaklaşmayı umut ediyoruz. Çünkü önümüzdeki dönemde teslimatı yapılacak işler var. Özellikle Norveç gibi ülkelere yaptığımız özel amaçlı tekne, balıkçı tekneleri ve feribotlar var inşa halinde olan” dedi. Seven, globalde gemi inşa siparişlerinde ise azalma olduğunu, bunun Türk tersanelerine etkilerini zaman içinde göreceklerini ifade etti.

“Türk bankalarının teminat mektupları kabul edilmiyor”

GYİB Başkan Yardımcısı Başaran Bayrak, şu anda sektörde yaşadıkları en büyük sorunlardan birinin teminat mektupları konusunda olduğunu belirterek, “Yabancı müşterilerimiz Türk bankalarının teminatlarını kabul etmiyorlar. Bu konuda çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Hükümetin uluslararası finans merkezleri ile görüşüp bu sorunu acilen çözmesini bekliyoruz. Bazı tersanelerin sipariş defterlerine baktığımızda önümüzdeki dönemde daha kötü tablolarla karşılaşabiliriz” dedi. Cem Seven de önümüzdeki hafta birlik olarak teminat mektuplarında yaşanan sorun için kapsamlı bir çalışma yapacaklarını, üyelerden gelen şikayetleri değerlendireceklerini söyledi.

Kaynak: Dünya

Vira Haber