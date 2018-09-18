ABD gözünü Trabzon Limanı’a dikti

Hem Ortadoğu’da hem de Kafkaslar’da kontrolü eline almak isteyen ABD’nin gözünü bölgenin en stratejik yeri olan Trabzon Limanı üzerinde olduğu ve bazı hesaplar yaptığı öğrenildi. ABD’nin Genelkurmay Başkanlığının geçtiğimiz aylarda ABD’li önemli bir komutanı Trabzon’a gönderip limanda inceleme yapmak istediği ortaya çıktı.

Karadeniz Gazetesinin haberine göre: Trabzon Liman Müdürü Muzaffer Ermiş, olayı doğrulayarak, “ABD’li bir komutan, Rusya ile Gürcistan arasındaki sorunun ardından Trabzon4a gelerek ABD savaş gemilerinin limanımıza demirlemelerine izin vermemizi istemişti. Bizde kentin hassasiyetlerinden dolayı bunun mümkün olmadığını belirtmiştik. Bizim tavrımız net. ABD bu limana giremez” dedi.

Vira Haber