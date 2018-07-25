ABD’nin Arleigh Burke filosu büyüyor

Huntington Ingalss Industries bünyesinde faaliyet gösteren Ingalss Shipbuilding, Amerikan Donanması’nın en yeni Arleigh Burke sınıfı muhribini suya indirdi. Gemi, DDG121 Borda numarası ve USS Frank E. Petersen Jr. Adıyla görev yapacak. Ingalls, bu gemiden önce toplam 30 adet Arleigh Burke sınıfı muhribi teslim etti. Ingalls kızaklarında hâlihazırda Paul Ignatus (DDG117), Lenah H. Sutcliffe Higbee (DDG123) ve Jack H. Lucas (DDG125) inşa hâlinde.

Amerikan Donanması’nın bel kemiğini oluşturan Arleigh Burke sınıfı muhripler, aynı zamanda Aegis muharebe sistemine de ev sahipliği yapıyor. 154 metre uzunluğundaki destroyerlerin ağırlığı, varyantına bağlı olarak 9 bin 200 tona kadar çıkabiliyor. Gelişmiş elektronik sistemlerle donatılan gemiler, yine varyantına bağlı olmak üzere 90 ila 96 adet VLS’ye sahip.

Vira Haber