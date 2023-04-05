Afet Gemisi Öğrencilere Okul Oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere konaklama imkanı sunmak için İskenderun'a gelen "Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan" gemisi, öğrencilere okul olarak da hizmet sunuyor.

Denize kıyı afet bölgelerinde kullanılması amacıyla 2020 yılında Karadeniz Holding tarafından hazırlanan gemi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonunda geldiği ilk görev yeri İskenderun'da 28 Şubat'tan beri depremzedeleri ağırlıyor.

Acil durumlarda insani yardım amacıyla kullanılabilecek şekilde tasarlanan, 200'den fazla odasında 1050 depremzedenin konuk edildiği gemi, anaokulu, ilk ve orta okul ile lise eğitimi gören öğrencilere eğitim ortamı sağlıyor.

Restoran, kafeterya, dinlenme ve oyun alanları, halı saha, poliklinik ve çeşitli yaşam alanlarıyla modern bir "yüzer kent" işlevi gören gemide öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca farklı kentlerden görevlendirilen öğretmenlerle müfredata uygun ders işliyor.

Karadeniz Holding tarafından hazırlanarak 23 Mart'ta Yalova'dan uğurlanan "Rauf Bey" gemisi de Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait Gemi Kurtaran Gemisi ile yedeklenerek İskenderun'a getirildi.

LGS kapsamındaki merkezi sınav ve YKS'ye hazırlanan depremzede öğrencilere tahsis edilerek artırılabilir kapasiteyle 1200 öğrenciye yatılı okul konseptinde hizmet verecek "Rauf Bey" gemisi, "Süheyla Sultan" gemisinin yanına demirledi.

Modüler sisteme sahip, bilgisayar laboratuvarı, konferans salonu, derslikler ve modern yaşam alanları bulunan gemi, düzenlemelerin tamamlanmasının ardından Süheyla Sultan ile eş güdümlü hizmet sunacak.

Öğretmen Uğur Güdük, İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki okulundan geçici görevle geldiği İskenderun'da öğrencilerle buluştuğunu söyledi.

Yaş grubuna göre öğrencilere yönelik etkinlikler planlandığını belirten Güdük, "Öğrencilerimizin bir kısmı sınava hazırlanıyor bir kısmı da akademik eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Müfredatın aynısı burada da uygulanıyor. Gelen materyallere baktığımızda öğrencilerin eksik yayınları bile buraya ulaştırılmış. Katılımla ilgili pürüzler olabiliyor, öğrencileri arayıp buraya davet ediyoruz. Gemideki okulumuzun diğer okullarımızdan fazlası var eksiği yok." diye konuştu.

Anaokulu öğretmeni Emine Yılmazlar da evi ağır hasarlı olduğu için konakladığı gemide görevlendirildiğini, geminin minik misafirlerini okulla tanıştırdıklarını dile getirerek, "Sabah grubumuz 19, öğle grubumuz 16 çocuktan oluşuyor. Motivasyonlarını artırmak için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Burası aileler ve çocuklar için çok güzel bir ortam. Her şeyimiz mevcut hiçbir eksiğimiz yok." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden 11 yaşındaki Ömür Üçel, depremde evlerinin ağır hasar alması nedeniyle ailesiyle gemide konakladıklarını aktararak, "Burada sosyalleşiyorum. Kendi evimde okula gidiyor olsaydım okuldan hemen sonra telefona geçiyordum. Burada ise çoğunlukla oyun oynuyorum. Derslerde çok güzel anlatım oluyor ve konuları pekiştiriyorum." dedi.

9 yaşındaki Zeynep Nehir Okuyan da yaklaşık 2 haftadır yaşadığı gemide vaktini verimli ve eğlenceli geçirdiğini anlatarak, "Burada oyun ve eğitim alanları çok güzel. Süheyla Sultan gemisini çok seviyoruz. Oyun oynayıp ders çalışıyoruz. Bilmediğimiz konularda öğretmenlerimizin yanına gidip konuşma imkanı buluyoruz." diye konuştu.

13 yaşındaki İlayda Şimşek ise ailesiyle konakladığı geminin yaşam alanlarını beğendiğini, dersliklerin okulunu aratmadığını kaydetti.

Gemide yeni arkadaşlar edindiğini belirten Şimşek, "Sabah kahvaltıdan sonra derse giriyoruz. Dersten sonra kıyafetlerimizi değiştirip parka gidiyoruz. Öğretmenlerimiz bizimle çok iyi ilgileniyor. Ayrıca dersleri tekrar etmiş oluyoruz. Böylelikle deprem nedeniyle unuttuğumuz konuları öğreniyoruz." şeklinde konuştu.

Vira Haber