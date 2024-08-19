Alaçatı’da Powerboat Rüzgarı: Motor Sesleri Sahillere Taşındı

Uzun bir aradan sonra ülkemizde yeniden düzenlenen bu yılki Powerboat Rally'nin görüntüleri ve sesleri, Ege'nin en popüler tatil rotalarından biri olan Alaçatı'nın plajlarında havayı heyecanla doldurdu.

Cuma gecesi, etkinliğe katılanlar Alaçatı’nın özellikle gurmeler için mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir mekân olan Amavi Seafood Restaurant’da buluştular. En prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin rehberinde yer alan zeytin ağaçlarıyla çevrili Amavi’de sunulan Ege ve Akdeniz’in doğasından, binlerce yıllık deniz kültüründen ilham alan lezzetler, katılımcılara mutlaka deneyimlenmeli dedirtti. Ekiplerin eğlendirdiği tanışma ve buluma akşamına ev sahipliği yapan Amavi büyük ilgi gördü. Alaçatı’da lezzetli ve her tabakta bütün duyulara hitap eden yemekler deneyimlemek isteyen herkes Amavi’ye gitmeli.

Yuka Yacht tekneleri, etkinlik boyunca etkileyici dıştan takma motor güçlerini sergileyerek inanılmaz bir gösteri sergiledi. Cigarette, Formula ve NorTech offshore açık deniz tekneleri de dâhil olmak üzere pek çok farklı marka ve model daha harika tekneler de etkinlikte yer aldı!

Cumartesi sabahı, katılımcılar etkinliği başlatmak için heyecan verici bir brifing için MarinAlaçatı'da buluştu. MarinAlaçatı, Powerboat Rally'nin tadını çıkarmak için mükemmel bir yer! MarinAlaçatı kristal berraklığındaki denizi, eşsiz rüzgârı ve bol güneşiyle dünyaca ünlü plajların hemen yanında.

Daha sonra, hız tutkunu denizcilerle dolu yaklaşık 20 tekne, marinadan motorlarını çalıştırarak Nergis Koyu'nun ışıltılı kıyılarına doğru yola çıktı. Tekneler Nergis Koyu'nda buluştu ve demir attılar. Katılımcılar denizde eğlenerek harika saatler geçirdiler! Ailelerin kaynaşmasını ve birbirlerini daha iyi tanımasını sağlayan harika bir molanın ardından, takımların tekrar motorları çalıştırma zamanı gelmişti! Bu sefer, Playa Tropical Beach Club rotasına doğru gidiyorlardı. Altınkum'un nefes kesen denizine yaslanmış eşsiz bir koyda yer alan inanılmaz Playa Tropical Beach, yemyeşil bitkileri ve muhteşem ahşap çatısıyla tropikal bir cennet. Heyecan verici 30 millik bir yolculuğun ardından, katılımcılara unutulmaz bir neşe ve heyecan atmosferi yaratan muhteşem bir müzik ve dans deneyimi yaşatıldı. Akşam, takımlar maceralarını paylaşmak için MarinAlaçatı'ya geri döndüler!

Pazar sabahı, takımlar bir sürpriz ile karşı karşıyaydı! Marinada 30 knotluk rüzgâr, bir metreye kadar dalgalar yaratarak manevra yapmayı imkansız hale getirdi - ama ne havaydı! Organizasyon komitesi cesur bir hareketle katılımcılardan güvenliklerini sağlamak için ikinci gün marinadan çıkmaya kendi başlarına karar vermelerini istedi. İkinci gün, organizasyondaki büyük gövdeli tekneler çıkış yaptı ve Altınkum sahilindeki Dokuzbçuk Plajı'nda buluştu. Denize açılan ve lezzetli yemekler yiyen ekip, akşam saatlerinde harika bir hafta sonu geçirmenin mutluluğuyla MarinAlaçatı'ya döndü!

MarinAlaçatı'da düzenlenen ödül töreninde, Lilith teknesindeki Muhlbauer ekibi Marlene ve Franz etkinliğin en şanslı katılımcılarıydı ve onlar birinci olurken, Levent Başak ikinci, Saruhan Tan üçüncü oldu. Marina Müdürü Deniz Şahin, MarinAlaçatı adına takımlara hak ettikleri kupaları takdim etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Takımlar, yüzlerinde büyük gülümsemelerle Alaçatı'dan ayrıldı ve başka organizasyonlarda tekrar buluşmak için sabırsızlanmaya şimdiden başladılar.