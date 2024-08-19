Dokuz Günlük Yelken Maratonunda “Büyük” Kupanın Sahibi “ENKA CHEESE IV” Takımı Oldu

Farklı yelken sınıflarını bir araya getirerek Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren organizasyon, son derece çekişmeli geçen Yat Sınıfı mücadelesi ile sona erdi.

16-17-18 Ağustos’ta koşulan Yat Sınıfı etabında toplam 5 yarış yapılırken, “Büyük” kupayı; IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında 14 puanla ilk sırada yer alan “ENKA CHEESE IV” takımı kazandı. IRC3 ve IRC4 sınıflarında yarışan takımların genel klasman lideri ise 15 puanla “ORGANİK KİMYA ELECTRON” takımı oldu.

Yelken sporuna farklı bir soluk getiren 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, 7’den 70’e yüzlerce yelkenci ve teknenin katılımıyla 9-18 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleşti. “Yelkenin Yeni Modası” söylemi ile yola çıkan festival, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam’in desteğiyle düzenlendi.

Yarışlar kıran kırana geçti

İstanbullulara yelken sporunun heyecanını yaşatan organizasyon, hafta sonu yapılan Yat Sınıfı etabının ardından sonra erdi. Teknelerin seyir anında birbirine yakın olduğu, zorluk derecesi yüksek Yat Sınıfı yarışları kıran kırana geçti.

12. TAYK Slam – Eker Olympos Regatta Yat Sınıfı yarışlarında “Büyük” kupayı, IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında 14 puanla ilk sırada yer alan “ENKA CHEESE IV” takımı kazandı. IRC3 ve IRC4 sınıflarında yarışan takımların genel klasman lideri ise 15 puanla “ORGANİK KİMYA ELECTRON” takımı oldu.

12. TAYK Slam – Eker Olympos Regatta Yat Sınıfı yarışlarında kategori liderleri ise şöyle sıralandı:

IRC0 Sınıf: ORIENT EXPRESS 6

IRC1 Sınıf: FENERBAHÇE DOĞUŞ YELKEN YAT TAKIMI

IRC2 Sınıf: ANT YAPI TEAM SENSEI BABY DRACULA

IRC3 Sınıf: ORGANİK KİMYA ELECTRON

IRC4 Sınıf: SEBAGO ALIZE G 28

12. TAYK – Slam Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları sonucunda, sınıflara göre teknelerin dereceleri ise şu şekilde sıralandı:

IRC 0 Sınıfı:

ORIENT EXPRESS 6 ENKA CHEESE IV EKER 40

IRC 1 Sınıfı

FENERBAHÇE DOĞUŞ YELKEN YAT TAKIMI FENERBAHCE 1 LOGO YELKEN TAKIMI LOGO COLUMBIA ALIZE 1070

IRC 2 Sınıfı

ANT YAPI TEAM SENSEI BABY DRACULA EKER YELKEN TAKIMI DOJO GARANTİ BBVA CHEESE V

IRC 3 Sınıfı

ORGANİK KİMYA ELECTRON YILKAR SAILING TEAM ALCHERA HİTİT - GEMINI SAILING GEMINI

IRC 4 Sınıfı

SEBAGO ALIZE G 28 DHO DENiZ KIZI 15

Klasik rotalar koşuldu

Yat Sınıfı etabı, Olympos Regatta’nın önceki yıllarda izlenen klasik rotalarında yapıldı. Yarışlar, 16 Ağustos Cuma akşamı saat 19.00’da gece seyri ile başladı. Moda Deniz Kulübü açıklarında start verilmesinin ardından IRC 0, 1, 2 sınıflarında yarışan tekneler, Çınarcık’ta atılan bir şamandırayı iskelelerinde bırakıp tekrar Moda Deniz Kulübü’ndeki finish hattına geldi. IRC 3 ve 4 sınıfları ise Prens Adaları’ndan dönüş yapıp yine Moda Deniz Kulübü’nde finish verdi. 17 Ağustos yarışında ve Fenerbahçe parkurunda geçen 18 Ağustos mücadelesinde 2 şamandıra yarışı yapıldı.

Yarış heyecanı, festival eğlencesi ile buluştu

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, Türkiye’de yelken sporunun gelişimine katkı sağlayan zengin bir programla yapıldı. Farklı yelken sınıfları ilk defa aynı organizasyonda bir araya gelirken, İstanbul Setur Marinas Kalamış’ta keyifli bir festival alanı kuruldu. Festival alanını ziyaret eden İstanbullular hem eğlendi hem de yarışları yakından takip etme fırsatı buldu.

İzleyiciler canlı yayınlardan gözlerini alamadı

Yapılan canlı yayınlarda da yelken sporu açısından ilkler yaşandı. Grafik ve 3D modellemelerini 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışını yapan ekibin üstlendiği canlı yayınlarda, bir bölümü tekne içinden olmak üzere toplam 25 kamera kullanıldı. Yarış görüntüleri İstanbul’un güzel manzaralarıyla harmanlanırken, yapılan grafik çalışmalarla tekne sıralamaları kolaylıkla takip edilebildi. Tekne içindeki kameralar ekiplerin; yarış anındaki hummalı çalışmasını, nasıl bir seyir halinde ilerlediklerini ve maksimum hıza ulaşma çabalarını gözler önüne serdi. Muhteşem görüntülerin paylaşıldığı yayınlar yelken sporunun daha fazla sporseverle buluşmasını sağlarken, genç izleyicileri de yelken yapmaya teşvik eden bir nitelik taşıdı.

Ulusal kanallardan ve sosyal medyadan yapılan canlı yayınlar, ilk olarak 9-10 Ağustos’ta koşulan J/70 yarışlarında izleyenlerle buluştu. Emre Avcı’nın dinamik sunumu ve Oğuz Ayan’ın bilgilendirici yorumları izleyenler tarafından beğeniyle karşılandı. 18 Ağustos’ta yapılan Yat Sınıfı yarışlarında ise Avcı’ya bu kez değerli yorumlarıyla olimpik yelkenci Alican Kaynar eşlik etti.

Yarışlar; D-Smart 77. Kanal, ntv.com.tr, ntvspor.net ve Sportstv’den canlı olarak yayınlandı. Sporseverler ntv.com.tr, ntvspor.net ve Tribün Dergi’nin X (Twitter) sayfalarının yanı sıra, Eker’in sosyal medya sayfalarından da yarışları canlı olarak takip edebildi.

Vira Haber