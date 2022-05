Metaverse oyun projeleri içinde yer alan My Neighbor Alice, kripto para borasında ALICE simgesi ile işlem görmekte. ALICE fiyat tahmini, hem 2022 sonu hem de 2023 ve sonraki yıllarda portföyünde ALICA tutanlar için oldukça önemli. ALICE coin fiyat tahmini, NFT ve metaverse altyapısına sahip coin’in oyun projesine olan ilgi ve genel piyasa seyrine dayanıyor. Ücretsiz bir oyun olan My Neighbor Alice’de kullanılan ALICE token’in güncel değeri, ALICE USDT bağlantısı üzerinden öğrenilebilir. Uzun vade kripto para portföyünde metaverse ve oyun coin’lerine yer veren yatırımcı için, ALICE fiyat tahminleri önemli.

Kripto para fiyatları tahmin verilerinin yer aldığı Digital Coin Price’a göre ALICE fiyat tahminleri, güncel piyasa koşulları ve gelecekteki dinamiklere göre hesaplanıyor. Platformun 2023 için ALICE fiyat tahmini ortalama 3,97 dolar seviyesinde. 2025 yılı için 5,94 dolar ortalama fiyat, 2030 yılı içinse 14 dolar ortalama fiyat verilmiş durumda. Buna ek olarak fiyat tahminlerinin belli parametrelere bağlı otomatik hesaplandığı ve kesinlik içermediği de bilinmeli.

ALICE Coin Geleceği 2022

Kripto para ekosisteminde son yıllarda en önemli konseptler içinde yer alan metaverse, birçok projenin dikkat çekmesini sağladı. Oyun ve metaverse coin’lerinden bir diğeri olan ALICE için, pozitif fiyat tahminleri paylaşan ve yükseliş bekleyen analistler mevcut. Bununla birlikte, ALICE coin geleceği 2022 yılındaki fiyatlamalar baz alındığında farklı öngörülerle ifade edilebiliyor. Kripto parada yükseliş bekleyen analistler, metaverse alanına ilginin artması ve My Neighbor Alice oyununun popüler olması beklentisine sahip. Buna ek olarak kesin bir sonuçtan söz etmek mümkün değildir. ALICE coin’in düşmesini bekleyen analistler, genel olarak kripto para piyasasında düşüş beklentisine sahip. Buna ek olarak, piyasa koşulları hızlı bir şekilde değişebileceğinden, negatif yönlü öngörüler içinde de kesin bir tahmin yapılması mümkün değil.

ALICE Coin Geleceği 2023 - 2024 - 2025

ALICE coin, piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük 300 kripto para projesi içinde yer alıyor. Kısa ve uzun vadeli yatırım amacıyla birçok yatırımcının portföyünde yer alan ALICE için uzun vadeli fiyat tahminleri, yatırımcılar için önemli. Digital Coin Price verilerine göre, ALICE coin geleceğinde 2023, 2024 ve 2025 yıllarında yükseliş beklentisi mevcut. Platformun fiyat tahmini algoritması 2023 yılı içinde en yüksek seviye olarak 5 dolar, 2024 yılında 5,07 dolar, 2025 yılında ise 6,45 dolar beklentisine sahip. Pozitif öngörüler belli market koşullarına dayansa da, kesin sonuçtan söz etmek mümkün değil. ALICE coin’de önümüzdeki birkaç yıl içinde düşüş beklentisi içinde olan analistler de mevcut. Bununla birlikte, kripto para piyasasının koşulları değişebileceğinden, negatif bir tahmin de yapılamamakta.

ALICE Coin Alınır mı?

Chromia blokzinciri üzerinde inşa edilmiş bir ERC-20 token’i olan ALICE, My Neighbor Alice adlı metaverse oyunu içinde kullanılmaktadır. Oyun içi NFT alım satımın yanı sıra, kripto para borsalarında uzun vadeli yatırım için de tercih edilen metaverse coin’i ALICE, bir oyna-kazan (play to earn) modeline de sahiptir. Stake yolu ile elde edilebilen ALICE coin, sabit getirili bir pasif yatırım aracı olarak da tercih edilmektedir. 2021 yılında piyasaya çıktığında, 14 dolarlı seviyelerden işlem gören ALICE coin, aynı yıl içinde 28 dolar seviyelerini gösteren yüzde 100’ün üzerinde getiri sağlamıştır. 2022’nin Mayıs ayı itibariyle 3 dolarlı seviyelerden işlem gören ALICE coin, 2021 yılı zirvesine göre ciddi bir düşüşe sahne olmuştur. İlk işlem fiyatına göre kazanç sağlasa da, sonrasında değer kaybeden ALICE coin ile ilgili yatırım kararları, her yatırımcının kendi stratejisine göre verilebilir.

ALICE Coin Nereden Alınır?

90 milyon doların üzerinde piyasa değeri ile, en büyük 300 kripto para içinde yer alan ALICE, kripto borsası üzerinden alım satımı yapılabilen bir varlık. Uzun vadeli kripto para portföyünde metaverse ve oyun coin’lerine yer vermek isteyen yatırımcılara hitap eden ALICE yatırımında, düşük alım satım komisyonu sunan borsalar tercih edilebilir. En düşük alım satım komisyonuna sahip olmasıyla öne çıkan Kucoin, dünyanın en büyük borsaları arasında yer alıyor. Her 4 yatırımcıdan 1’inin tercihi olan Kucoin, ALICE dahil olmak üzere 600 kripto paranın işlem gördüğü bir borsa. Satın alınan varlıkların sigorta fonu ile korunduğu borsa, hem web hem de mobil uygulama üzerinden kullanılabilir.