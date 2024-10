Antalya'da Dalgıçlar Denizde Dev Türk Bayrağı Açtı

Dalgıç, yüzücü ve Sub Boardcular denizde dev Türk bayrağı açarken, polis ve Sahil Güvenliğe bağlı helikopterler ise coşkuya gökyüzünden eşlik etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kentin dört bir yanında devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı'nda sabah saatlerinde yapılan geçit töreninin yanı sıra, denizde ve havada da Cumhuriyet coşkusu yaşandı. Konyaaltı Sahilinde bulunan Yelken Kulübü ve dalış okulu sporcularının yanı sıra Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yüzücü ve Sub Boardcular yat limanından başlayarak denizde geçit töreni düzenledi. Sporcuların denizde gerçekleştirdiği geçit törenini gören vatandaşlar kutlamaya ellerinde bayraklarla destek verdi.

Konyaaltı Sahiline gelen sporcular denizde dev Türk bayrağı açarken, burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okudukları marşlarla Cumhuriyet coşkusunu yaşadılar. Karada ve denizde yapılan kutlamalara polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterler coşkuya ortak oldu. Pilotlar, Cumhuriyet Meydanı ve Konyaaltı Sahili'nde yaptıkları alçak uçuşlarla vatandaşları selamladı. Dalgıçlar düzenlenen etkinliğin ardından deniz dibi temizliği yaptı.

Yaklaşık 30 yıldır her bayram etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Alim Tuğ, “Bugün 29 Ekim, Cumhuriyet Bayramımızın 101. yıldönümü dolayısıyla yıllardır her sene yaptığımız etkinliğimizi gerçekleştirdik. Yat Limanı'ndan Konyaaltı Sahili'ne yaklaşık 2.5 kilometrelik yüzücü arkadaşlarımız bir yarış düzenledi. Dalgıç arkadaşlarımızın su altı temizliği sonrası dev Türk Bayrağı'nı denizde açarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinliğe Yelken Kulübü ve Gençlik Spor Kulübü'nün sporcuları da eşlik ettiler. Kalabalık bir etkinlik gerçekleştirdik” dedi.

