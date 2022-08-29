Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı Sona Erdi

Çeşme'de 26-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen yarışlarda 38 tekne ve 300'e yakın yelkenci, üç gün boyunca beş yarışa katıldı.

İlk gün yarışlarında mevkilere göre 5-8 knot arasında değişen rüzgar hızıyla mücadele eden teknelerden Arkas Blue Moon birinci, Team Spirit ikinci, Lemon ise üçüncü oldu.

Yarışın ikinci gününde ise 7-8 knot arasında esen rüzgar mücadeleyi pekiştirdi. Çeşme-Alaçatı açıklarında yapılan iki yarış sonunda IRC-0 kategorisinde Arkas Blue Moon birinci, Anything ikinci ve Team Spirit üçüncü oldu. IRC-1 kategorisinde ise Borusan Racing Evolution birinciliği elde ederken, Team Linea Rossa ikinci ve Yirmi Yedi üçüncü sırada yer aldı.

Bugün ise biri şamandıra biri coğrafi olmak üzere yapılan iki yarışta IRC-0 kategorisinde birinci Arkas Blue Moon olurken, ikinciliğe Team Spirit ve üçüncülüğe Lemon ulaştı. IRC-1 kategorisinde ise Borusan Racing Evolution birinci, Team Linea Rossa ikinci ve Sailmaster-İzocam Yelken Takımı üçüncü oldu.

Üç günün sonunda genel klasmanın kazananı Baby Dracula olurken onu Arkas Blue Moon ve Corendon Cheese izledi. Destek gruplarında ise Destek-1'de Alexandre Dreams, Destek-2'de ise Auriga birinciliği elde etti.

Yarışların ardından katılımcılar, kapanış partisinde hem kupalarına kavuştu hem de yarışın yorgunluğunu attı.

Kapanış partisinde konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, "6'ncısını tamamladığımız yarışımızın sürdürülebilirliğini ilk günden beri önemsiyoruz. Arkas Aegean Link Regatta'da 6 yılda toplam 236 tekne ve 2 bine yakın sporcu yarıştı. Bu yıl 38 tekne bizimleydi, Bulgaristan ve Rusya'dan katılan iki teknemiz oldu. Birinci gün rüzgar bizden yana değildi ama üçüncü gün kendini affettirdi. Umarım herkes çok eğlenmiştir, hepiniz için güzel bir yarış olmuştur. Seneye yeniden görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.