Çevre Dostu Bir Yelkenli Deneyimine Hazır Mısınız?

Ünlü Alman yelken yarışçısı Michael Schmidt’in kurucusu olduğu YYachts, su üzerinde hareket etmenin en sürdürülebilir yollarından birini sunarak, kullanıcılarına çevre dostu bir yelkenli deneyimi yaşatıyor. Karbon fiber ve sürdürülebilir malzemeden üretilen lüks yelkenliler, hafifliğiyle hız ve performans, solar panelleriyle ise enerji ve yüzde 50’den fazla jeneratör yakıtından tasarruf sağlıyor. Konfordan ödün vermeden, tüm temel denizcilik ihtiyaçlarına cevap veren lüks teknelere imza atan marka, son teknolojiye sahip otomatik kontrol sistemleri ve kullanım kolaylığı ile fark yaratıyor.

Yelkenciliği basitleştirerek özgürlük hissini konforla buluşturmak üzere yola çıkan dünyaca ünlü YYachts, karbon fiber ve sürdürülebilir malzemeden üretilen yelkenlileri ile çevre dostu bir yelkenli deneyimi sunuyor. Konfordan ödün vermeden, tüm temel denizcilik ihtiyaçlarına cevap veren lüks teknelere imza atan marka, hafif rüzgarlarda bile, rüzgâr hızı kadar hız yapan yelkenlileri ile yakıt tüketimini de önemli ölçüde azaltıyor.

Yüzde 50’den fazla jeneratör yakıtından tasarruf

Son teknolojiyle donatılmış mükemmel Alman mühendisliğinin ve olağanüstü işçiliğin eseri olan YYachts modelleri, hafifliğiyle hız ve performans sunarken, solar panelleriyle enerji ve yüzde 50’den fazla jeneratör yakıtından tasarruf sağlıyor. Solar paneller sayesinde rahatsız edici jeneratör gürültüsünden uzak, huzurlu bir seyir vaat eden yelkenliler, otomatik kontrol sistemleri ile kullanım pratikliği yaratıyor. Geniş bir mürettebata ihtiyaç duymadan sadece iki kişiyle bile güvenle denize açılabilen YYatchs’lar, Y7 (21 metre), Y8 (24metre) ve Y9 (27 metre) olarak üç boyutta üretiliyor. 2.2 metreye kadar çekilebilen teleskopik salmasıyla, sığ bölgelere, kıyıya ve marinalara güvenle yaklaşabilen YYatchs imzalı tekneler, iki motoruyla manevra ve yanaşma kolaylığı sektörde fark yaratıyor.

Yatçılığa yepyeni bir dokunuş

YYachts yelkenlileri, geniş gövde ve iç hacmiyle yalnızca lüks bir yatın sağlayabileceği en üst düzeyde rahatlığı sağlayarak, kullanıcılarına ev konforunda bir deneyim yaşatıyor. Modüler ve kişiye özel olarak uyarlanabilen iç dizaynı ile ezber bozan bir tasarıma sahip olan YYachts modelleri, dünyanın en ünlü tasarımcılarının elinden çıkıyor. David Chipperfield, Bill Tripp, Lorenzo Argento, Design Unlimited, Surge Projects, Norm Architects gibi ünlü tasarımcılar tarafından dizayn edilen YYachts, yatçılığa adeta yeni bir dokunuş getiriyor. Dekorasyonunda ahşabın sıcaklığından yararlanılan YYachts yelkenlileri, zamansız ve modern tarzıyla dikkat çekerken, lüks iç mekân tasarımıyla kendisine hayran bırakıyor. Sipariş aşamasında sahibinin kişisel zevkine göre düzenlenebilen yelkenlilerin, mutfağından yatak odasına tüm yerleşim yeri değiştirilebiliyor. İç tasarımına ait renk, döşeme ve materyallerinde de seçim yapabilme imkânı sunan YYachts ile yelken açmak bambaşka bir keyif…

Türkiye’de Tetra Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş distribütörlüğünde sipariş alan ve tüm dünyada yılda sadece 25 adet üretilen YYachts yelkenlilerinin teslimi, bir yıl içinde gerçekleştiriliyor.