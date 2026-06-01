Aroya Cruises Yeni̇den Akdeni̇z’de

İlk Arap kruvaziyer markası olan AROYA Cruises, 2025 yılındaki başarılı ilk sezonunun ardından bu yaz yeniden Akdeniz’e dönüyor. Galataport İstanbul ikinci kez ana liman olurken, Süveyş Kanalı geçişli özel Cidde–İstanbul rotası ve Türkiye merkezli yeni programlar dikkat çekiyor.

Kruvaziyer turizminde Akdeniz hattındaki rekabet büyürken, bölgesel oyuncular da yeni sezon yatırımlarını artırıyor. Son dönemde Doğu Akdeniz rotalarına yönelik talebin yükseldiği süreçte, ilk Arap kruvaziyer markası AROYA Cruises 2026 yaz sezonuyla birlikte Akdeniz operasyonlarını yeniden başlatma kararı aldı.

2025 yılında gerçekleştirdiği ilk Akdeniz sezonunda dikkat çeken marka, ikinci sezonunda da merkezini değiştirmedi. AROYA Cruises’ın Akdeniz operasyonlarının ana limanı bu yıl da Galataport İstanbul oldu. Böylece İstanbul, Avrupa ile Asya’yı bir araya getiren stratejik konumuyla Doğu Akdeniz kruvaziyer trafiğindeki rolünü güçlendirmeye devam etti.

Yeni sezon kapsamında AROYA, İstanbul çıkışlı yedi gecelik cruise programlarıyla Türkiye, Yunanistan ve Mısır’ın öne çıkan destinasyonlarını aynı seyahatte bir araya getirecek. Programlar, özellikle çok destinasyonlu seyahat deneyimi arayan uluslararası yolcuları hedefliyor.

Akdeniz Yolculuğunda Tarihi Süveyş Deneyimi

Yaz sezonu öncesinde AROYA Cruises, 29 Mayıs’ta Cidde’den İstanbul’a sekiz gecelik özel bir seyahat gerçekleştirecek. Şarm El-Şeyh ve Ain Sokhna limanlarının ardından Süveyş Kanalı’nı geçecek gemi; Antalya ve Bodrum durakları sonrasında İstanbul’a ulaşacak.

Programın öne çıkan deneyimlerinden biri ise dünyanın en stratejik deniz yollarından biri olarak kabul edilen Süveyş Kanalı geçişi olacak. Kızıldeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayan tarihi rota, yolculara farklı bir seyahat deneyimi sunacak.

Yeni sezon rotalarında Türkiye kıyıları da geniş yer buluyor. Bodrum, Marmaris ve Kaş gibi önemli destinasyonların yanı sıra Rodos, Mikonos, Pire ve Girit’in Souda Körfezi de programda yer alıyor. Bazı seferlerde ise Mısır’ın Akdeniz kıyısındaki İskenderiye limanı rotaya dahil ediliyor.

İlk Sezonun Başarısı Yeni Döneme Taşındı

Akdeniz operasyonlarının ikinci yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan AROYA Cruises Başkanı Sture Myrmell, ilk sezonun beklentilerin üzerinde ilgi gördüğünü belirterek, “AROYA’nın Akdeniz’e dönüşü, ilk yaz sezonumuza gösterilen güçlü ilginin devam ettiğini ortaya koyuyor. Galataport İstanbul çıkışlı rotalarımız ve Cidde–İstanbul özel seferimizle bu sezon destinasyon çeşitliliğini ve kendimize özgü Arap misafirperverliğini bir araya getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, Avrupa ve BDT pazarlarından gelecek misafirlere odaklanan AROYA Cruises, yeni sezonla birlikte Akdeniz’de ürün çeşitliliğini genişletmeyi hedefliyor. Uzmanlara göre İstanbul’un yeniden ana liman olarak tercih edilmesi, Türkiye’nin kruvaziyer turizminde bölgesel merkez olma hedefi açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.