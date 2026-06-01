TAYK 2026 Trofesi 3. Yarışı Marmara Kupası Tamamlandı 

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen TAYK 2026 Trofesi’nin 3. yarışı olan Marmara Kupası, Marmara Denizi’nde gerçekleştirilen mücadelelerle tamamlandı. IRC sınıflarında toplam 24 teknenin katıldığı yarışta ekipler, değişken deniz ve rüzgâr koşullarında kıyasıya rekabet etti.

Saat 11.00’de 8-10 knot rüzgâr koşullarında IRC 0, IRC 1 ve IRC 2 sınıfları için ilk start verildi. İlk startta 20 tekne parkura çıktı. Günün ikinci startı ise IRC 3 ve IRC 4 sınıfları için gerçekleştirildi. Bu grupta ise 4 tekne yarışa başladı. Akşam saatlerinde rüzgârın hızını yitirmesi filonun gerisindeki tekneleri zorlasa da yarışa katılan teknelerden yalnızca biri parkuru zaman limiti içerisinde tamamlayamadı.

Yarış, TAYK 2026 Trofesi rota kartında yer alan yaklaşık 50 deniz millik offshore parkurda gerçekleştirildi. İstanbul açıklarından başlayan rota; Yassıada, Çınarcık dönüş şamandırası, Sedef Adası, Büyükada Sığlık Çakarı ve Burgazada hattını kapsayan teknik geçişlerle ekipleri zorlu bir navigasyon ve strateji mücadelesine taşıdı.

Çınarcık dönüş şamandırası etrafında şekillenen parkurda ekipler, Marmara Denizi’nin değişken rüzgâr karakterinde doğru rota ve doğru manevra zamanlamasıyla avantaj yaratmaya çalıştı. Caddebostan–Adalar hattındaki finişe ulaşmak için yarışan tekneler, gün boyunca yüksek konsantrasyonla mücadele etti.

Yarış komitesi, gün içerisindeki rüzgâr koşullarını dikkate alarak tüm sınıflar için yarışın zaman limitini 22.30’a uzattı. Özellikle akşam saatlerinde düşen rüzgâr, ekiplerin finiş mücadelesinde taktiksel kararların önemini artırdı.

Marmara Denizi’nin dinamik parkurunda gerçekleştirilen yarış, farklı sınıflardan çok sayıda ekibi aynı rotada buluşturdu. TAYK’ın yarım asrı aşan yarış kültürünün önemli organizasyonlarından biri olan Marmara Kupası, takım ruhu, strateji ve dayanıklılığı ön plana çıkaran yapısıyla sezonun öne çıkan mücadeleleri arasında yer aldı.

1971 yılından bu yana Türkiye’de offshore ve açık deniz yelken sporunun gelişimine katkı sağlayan TAYK, 2026 sezonunda Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na, Adalar parkurlarından Çeşme rotalarına uzanan toplam 12 trofe yarışı ve 1 trofe dışı IRC Şampiyonası organizasyonu gerçekleştiriyor. Sezon boyunca devam edecek trofe yapısı; şamandıra yarışları, coğrafi etaplar ve boğaz yarışlarını aynı rekabet ekosisteminde buluşturuyor.

Sınıflarında Dereceye Giren Ekipler:

IRC 0

1. Orient Express 6

2. Coca Cola Icecek / DAS

3. ENKA / Cheese IV

IRC 1

1. Akkök Holding / Cheese VIII

2. Beymen Club Sailing Team / Atlas

3. MSI / VHAGAR

IRC 2

1. Garanti BBVA / Cheese V

2. Ant Yapı Yelken Takımı / Sensei

3. Çimsa Yelken Takımı / Blackwater

IRC 3

1. Canias – CTD / Electron

2. Shell / Alize

3. Anadolu Sigorta – CTD / Pupa

IRC 4 sınıfında yarışan tekne, yarış komitesi tarafından uzatılan zaman limitine rağmen parkuru tamamlayamadı.

TAYK 2026 sezonu boyunca deniz, rekabet ve takım ruhu aynı yelken ekosisteminde buluşmaya devam edecek.