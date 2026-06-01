Türkiye’de Tek Dünyada Sayılı Dev Transshipper Platformu

Dünyada mega boyuttaki sayılı yüzer aktarma platformları arasında yer alan İSKEN Transshipper Platformu, İskenderun Körfez’inde İSKEN Sugözü Elektrik Enerji Santrali için gerçekleştirdiği kömür aktarımıyla, santral üretiminin sürekliliği için kritik lojistik rol üstleniyor.

Transshipper ile İskenderun Körfezi'nde kritik lojistik çözüm

Santral için kömür taşıyan büyük tonajlı dökme yük gemileri, draft (geminin su altında kalan yüksekliği) sınırlamaları nedeniyle limana yanaşamıyor. Körfezde konuşlu Transshipper platformu aracılığıyla yaklaşık 1,6 deniz mili açıkta bulunan gemilerden alınan kömür, aktarma sistemiyle santrale ulaştırılıyor. Bu süreç, enerji üretiminin sürekliliği açısından kritik bir lojistik çözüm sunuyor.

OYAK Liman ve Oldendorff ortaklığıyla işletilen İSKOLDEN firması bünyesinde, ARKAD Deniz Taşımacılığı’na ait platform aracılığıyla yürütülen operasyon kapsamında; santralin yakıt ihtiyacı düzenli şekilde karşılanıyor. Transshipment operasyonu 2002 yılından bu yana kesintisiz devam ediyor.

İSKOLDEN Genel Müdürü Hakan Uncu, platformun stratejik önemine ilişkin şunları kaydetti: "Bünyemizde başarıyla yürüttüğümüz ve Türkiye’de tek, dünyada ise sayılı örnekler arasında yer alan Transshipment operasyonumuz, ülkemizin enerji arz güvenliği açısından kritik önem taşıyan santralimizin üretim sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sağlamaktadır.”

Yıllık 3,5 milyon ton kömür aktarımının gerçekleştiği,

Günlük yaklaşık 50 bin ton aktarma kapasitesine ulaşabilen platform, yılda ortalama 22 gemiden yaklaşık 3,5 milyon ton kömür boşaltma gerçekleştirerek faaliyet gösteriyor.

Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 468 gemiden toplam 75 milyon ton kömür tahliyesi gerçekleştirilen operasyon, Türkiye’nin enerji lojistiğinde önemli bir deneyim ortaya koyuyor.

Türkiye’nin ilk ve tek Transshipper (yüzer aktarma) platformu; devasa boyutları, teknik kapasitesi ve entegre hizmet yapısıyla dikkat çekiyor. Çift gövdeli katamaran tipinde tasarlanan ve “tahriksiz yüzer platform” niteliği taşıyan tesiste dökme katı yük elleçleme faaliyetleri yürütülüyor. Platformun yüksekliği 55,00 metreye ulaşıyor.

