ASFAT AŞ ile İzmir Alaybey Tersanesi'nin önü açıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi projelerinde, özellikle askeri gemi üretiminde büyük ilerleme kat ettiğini söyledi.

Geçen hafta sonu yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye'deki askeri fabrikaların ve tersanelerin bünyesinde toplanacağı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi kurulması, İzmir Alaybey Tersanesi'nin denizcilik sektörünün hizmetinde daha etkin faaliyet göstermesinin de önü açıldı.

Öztürk, son düzenleme ile askeri ve sivil tersanelerin bir savunma sanayi stratejisi altında birleştirilip, savunma sanayine daha iyi hizmet verir hale geleceğini kaydetti.

EGE VE AKDENİZ KIYILARINDA TERSANE YOK

Türkiye'de Gölcük, Pendik ve Alaybey Tersaneleri başta olmak üzere gemi inşa ve bakım onarım hizmeti veren önemli askeri tersanelerin bulunduğunu ifade eden Öztürk, MİLGEM gibi projelerle Türkiye'nin deniz savunma sanayinde yurtdışında takip edilen çok önemli çalışmalara imza attığını söyledi. Öztürk, "Ülkemiz savunma sanayinde kendini ispatladı. Devlet-özel sektör işbirliği ile gemi inşa sanayi canlı tutulduğu gibi bilgi transferi de gerçekleştirildi. Tersanelerimiz yurtdışından ihale alır hale geldiler" dedi.

Pendik Tersanesi gibi İzmir Karşıyaka'da bulunan Alaybey Tersanesi'nin de özel sektöre bakım-onarım hizmeti vermeye başladığını hatırlatan Öztürk, yeni kurulacak şirket ile Alaybey'in daha rekabetçi hizmet verebilir esnekliğe ulaşacağına, tersanenin kapasite kullanımının ve veriminin artacağına inandıklarını vurguladı. Öztürk, şöyle konuştu: " İskenderun Körfezi'nden Marmara Denizi'ne kadar Akdeniz ve Ege kıyılarında gemilere ciddi anlamda bakım-onarım verecek tesis yok. Milli denizciliğimizin sivil unsurları olan gemilerimiz bakım onarım için Çanakkale Boğazı'nı aşıp Tuzla ve Yalova'daki tersanelere gidip ihtiyacı karşılıyor. Uluslararası sularda sefer yapan bazı gemileri ise Yunanistan'ın Pire Limanı'na kaçırıyoruz. Alaybey Tersanesi'nin pazar koşullarında hizmet verir hale gelmesi ile uluslararası sulardaki gemilerden liman içi hizmet veren römorkörlere, İzmir Körfezi'ndeki şehir hattı yolcu gemilerinden balıkçı teknelerine, mega yatlara kadar bir çok deniz taşıtı bakım onarım ihtiyacını İzmir'de karşılar. Hatta kapasite sonuna kadar kullanıldığında havuzlar daha büyük tonajlı yabancı bayraklı gemilere de hizmet verebilir. Ancak Alaybey Tersanesi maksimum kapasitede çalışsa bile ihtiyacı bir noktaya kadar karşılayabilir. Bu nedenle çok amaçlı limanlar bölgesi olarak tasarlanan Kuzey Ege Çandarlı Limanı'nda yeni bir gemi bakım-onarım tersanesine ihtiyaç devam edecektir".

Vira Haber