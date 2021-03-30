Asyaport 2 Yeni Vinç Aldı

Asyaport 150 milyon dolarlık yatırımla kapasite artışı yapacak. Bu kapsamda Asyaport Çin’in Dalian Limanından yola çıkan Güney Kore bayraklı ‘Hanjin Leader’ isimli gemi, 47 günlük yolculuktan sonra Asyaport Limanı’na değeri 20 milyon dolar olan 2 süper vinç getirdi.

Daha önce de Asyaport, 6 adet istif vinci (RTG) ve 14 adet doğal gazlı liman kamyonunu hizmete alınmıştı.

150 milyon dolarlık yatırımla kapasite artış projesi gerçekleştiğinde Asyaport’a, 360-400 m uzunluğunda 3 mega konteyner gemisi aynı anda yanaşabilecek. 400 kişiye daha doğrudan istihdam sağlayacak yatırımın 2022 sonunda tamamlanması bekleniyor.

Vira Haber