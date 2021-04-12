Asyaport Rekorunu Yeniledi

Asyaport Limanı, Oscar sınıfı MSC OSCAR gemisinden toplam 6152 konteyner elleçleme hareketi ile liman tarihinin en yüksek hareketini gerçekleştirdiğini duyurdu.

Asyaport’tan yapılan açıklamada, “Yeni rekorumuza yine MSC OSCAR ile ulaştık! 6.152 adet konteyner elleçleme ile tarihe bir iz daha bıraktık” denildi.

SADECE TEKİRDAĞ’A YANAŞABİLİYOR

MSC Oscar sınıfı gemiler Türkiye’de sadece, 2010 metre toplam rıhtım uzunluğu ve 18 metre derinliğe sahip olan, Asyaport’a yanaşabiliyor.

MSC OSCAR DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN

2015 yılında inşa edilen MSC Oscar, 400 metre uzunluğu ve 59 metre genişliği ile Eyfel Kulesi’nden yaklaşık 100 metre daha uzun. MSC OSCAR, 346 bin evin elektriğini sağlayacak 19,8 milyon güneş paneli; 2,4 milyon mikrodalga fırın, 1.15 milyon çamaşır makinesi ya da 2.4 milyon aracın ihtiyacını karşılayabilecek toplam 9.61 milyon lastiği tek seferde taşıyabiliyor.

Vira Haber