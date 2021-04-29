Asyaport ve Medlog’tan Ergene Belediyesi’ne Erzak Desteği

Sosyal sorumluluk projelerinde sürekli boy gösteren Asyaport ve Medlog firmaları geçen Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da da Ergene Belediyesi’ne bin koli gıda paketi desteğinde bulundu. Paket teslim törenine Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Asyaport Kılavuzluk sahibi Eczacı Gülsün Soyuer, firma çalışanları ile belediye personeli katıldı.

SOYUER AİLESİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Asyaport ve MSC ailesine teşekkür eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Dünyanın en büyük limanlarından biri olan Asyaport Limanı'mız ve MSC firmamız her zaman göğsümüzü kabartmıştır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılmak üzere bin koliyi bizlere vermişlerdir. Başta Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer ağabey olmak üzere kıymetli eşleri Gülsün Hanım ve değerli oğulları Emre Bey'e şahsım ve Ergene halkı olarak sonsuz şükranlarımı sunarım. Ülke ve millet olarak inşallah tez zamanda bu virüsün üstesinden geliriz" dedi.

DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK

Pandemi sürecinde zor günler geçiren vatandaşın yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydeden Gülsün Soyuer, yaptığı açıklamada “Ülkemizin geçmiş olduğu bu zorlu süreçte biz de Asyaport ve Medlog olarak Ergene Belediyesine bin koli erzak desteğinde bulunduk. Bu süreci en hafif hasarlar atlatacağımıza inancım tam. Biz de elimizden geldiği kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Ergene Belediyesi Başkanı Rasim Yüksel’e de bizlere vesile olduğu için teşekkür ediyorum. Desteklerimiz devam edecek” dedi.

Teslim töreninin ardından Rasim Yüksel, Gülsün Soyuer'e kahve fincan takımı hediye etti.

Vira Haber