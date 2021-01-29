Asyaport’tan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Tablet

Pandemi sürecinde desteklerine devam eden Asyaport daha önce de 2 bin çalışanına iki kez bin TL destek ödemesi yapmıştı. Şehir genelinde kendi ürettiği maskeleri dağıtan liman ayrıca 3 bin aileye de gıda kolisi ulaştırmıştı. Bununla da yetinmeyen liman, Tekirdağ esnafına peşin ödeme yaparak yine bir ilke imza atmıştı.

Pandemi sürecinde uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtım töreni Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım ve Asyaport Yönetim Kurulu Üyesi Hayırsever Eczacı Gülsün Soyuer’in katılımlarıyla Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı.

CİHAZ DAĞITIMLARI DEVAM EDİYOR

Törende konuşan Vali Yıldırım; “Uzaktan eğitim dediğimiz zaman yüz yüze eğitimde çok da ihtiyacınız olmayan birtakım malzemelere ihtiyacınız var. Uzaktan eğitimde Milli Eğitim Bakanlığımız çok güzel programlar hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığımız kendini çok güzel geliştirdi. Sayın Bakanımız Ziya Selçuk’a buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. Devletimiz ve Milli Eğitim Bakanlığımız pek çok bu şekilde cihaz dağıttı. 1500’ün üzerinde cihaz dağıtıldı” dedi.

‘AHMET AĞABEYE TEŞEKKÜR EDERİM’

Vali Yıldırım, “İhtiyacı olan öğrencilerimiz için. Yine gelecek. Bunun dışında hayırsever vatandaşlarımız da var. Bunlardan en güzeli, en büyüğü de Asyaport. Asyaport sahibi Ahmet Soyuer Ağabey eşi Gülsün Soyuer ve oğulları Emre Bey düşünmüşler ve demişler ki ‘bizde destek olalım’. Başka büyük sanayicilerimizde var. Onlarda inşallah bu furyaya katılırlar. Bu kampanyaya katılırlar. 400 tane tablet temin etmişler. Bugünde burada hem tanıtım yapalım. Hem bu şekilde düşünen ama ne yapacağını bilemeyen sanayicilerimize, elinde imkanı olan vatandaşlarımıza örnek olsun. Onların ne yapabileceklerini ortaya koymuş olalım. Ahmet Ağabeye buradan teşekkür ediyorum dedi.

11 İLÇEDE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILACAK

Vali Yıldırım “Tek bir okula vermeyeceğiz, bütün ilçelerimize dağıtacağız. Kaymakamlarımızı, milli eğitim müdürlerimizle birlikte güzel bir çalışma yaptılar ve muhtaç olan öğrencilerimizin sayısını bildirdiler bize. Bu kadarını şimdilik veriyoruz. Bunun üzerini de inşallah diğer hayırsever vatandaşlarımız tamamlar diye ümit ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızdan da tabletlerimiz gelecek oradan gelecek olanları da temin edeceğiz. İhtiyacı olan bütün öğrencilerimiz evlerinden EBA Okul programlarını rahatlıkla takip edebilecek hale gelecekler. Bize yardım eden bütün yardımsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Örnek olan Gülsün Hanıma da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yıldırım Gülsün Soyuer’e plaket taktim etti. Tablet Teslim Töreni’ne Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa İl Milli Eğitim Müdür V. İlhan Koçer ve okul müdürleri katıldı.

ASYAPORT PANDEMİDE LOKOMOTİF OLDU

Pandemi sürecinde Tekirdağ’da sosyal sorumluluk projelerine imza atan Asyaport iki kez olmak üzere 2 bin çalışanına biner TL destek ödemesi yapmıştı. Şehir genelinde kendi ürettiği maskeleri dağıtan liman ayrıca 3 bin aileye de gıda kolisi ulaştırmıştı. Bununla da yetinmeyen liman, Tekirdağ esnafına peşin ödeme yaparak yine bir ilke imza atmıştı.

Vira Haber