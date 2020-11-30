Bakan Karaismailoğlu Asyaport'u Ziyaret Etti

Tekirdağ programı kapsamında Medlog Taşımacılık Aktarma İstasyonu ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada tren yolu taşımacılığı hakkında bilgi verdi.



REKABET GÜCÜ ARTACAKTIR



Bugüne kadar Tekirdağ ile Ömerli istasyonları arasında karşılıklı 40 bin ton, Tekirdağ'a gelen ve giden yük miktarının ise 137,2 bin ton olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, "Bu istasyonlardan Avrupa'ya ilk etapta yılda yaklaşık 40 bin TEU ve 25 bin tır kasası taşınabilecektir. Ayrıca Asyaport Limanı'na gelen ve giden yaklaşık 100 bin TEU konteynerin Tekirdağ ve Ömerli (İstanbul) arasında demir yolu ile taşınması hedeflenmektedir. Gerek Marmaray'ın yurt içi yük trenlerine açılması gerekse Tekirdağ ve Ömerli istasyonlarında düzenlemelerin yapılarak tır kasası taşımalarının başlaması sayesinde İstanbul'un önemli miktardaki ihracat yükü kara yolundan demir yoluna aktarılmış olacaktır. Konteyner ve tır kasası taşımalarının demir yoluyla yapılması ile ihracatçımızın taşıma maliyetleri azalacak ve rekabet gücü artacaktır. Türkiye üzerinden geçen transit yüklerin demir yolu ile taşınması sonucunda yıllık 5 milyon avro döviz girdisi beklenmektedir. Uzun vadede Tekirdağ Tren İstasyonu'ndan yıllık 2 milyon ton demir yolu taşıması yapılması planlanmakta, bu sayede de ülke ekonomisi ve çevrenin korunmasına büyük katkılar sağlanması hedeflenmektedir."



DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ



Karaismailoğlu, Gaziantep'ten çıkan ve konteynerlerde bin 200 ton plastik ham madde taşıyan ilk yurt içi yük treninin 8 Mayıs'ta Marmaray'dan geçerek 9 Mayıs'ta varış yeri Çorlu'ya ulaştığını dile getirdi. Bu sayede daha önce Derince-Tekirdağ feribot aktarmalı taşınan yüklerin kesintisiz olarak Anadolu'dan Avrupa'ya geçmeye başladığını kaydeden Karaismailoğlu, “Kombine taşımacılıkta en büyük potansiyeli oluşturan konteyner taşımacılığının geliştirilmesi amacıyla tüm modlara etkin bağlantıları olan, kara konteyner terminallerinin yani lojistik merkezlerin kurulması çalışmalarına da devam ediyoruz. Kombine taşımacılığın ülkemizdeki altyapısını daha da güçlendireceğiz” dedi.



DURMAK YOK YOLA DEVAM



Konuşmaların ardından Medlog Tren İstasyonu’nda inceleme yapan Bakan Karaismailoğlu, Asyaport Limanı'nda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'den bilgi aldı. Daha sonra Asyaport Limanı’nda geçen Karaismailoğlu, cami, sinagog ve kiliseden oluşan dinler bahçesinde gezdi. Liman içinde yürüyerek bilgi alan Karaismailoğlu, Asyaport’un büyüme alanında incelemelerde bulundu. Asyaport’un liman alanın büyümesinin Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını kaydeden Karaismailoğlu, Soyuer’e “Ahmet Bey emekleriniz için teşekkür ederim. Burada büyük bir emek var. Limanın büyümesi için elimden gelen gayreti göstereceğim. Ahmet Bey durmak yok yola devam” dedi. Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel eşlik etti.

Vira Haber