Balıkesir'de Plaj Kirliliği Tepkilere Neden Oldu

Plajda duş ve tuvaletlerinde konmadığını kaydeden vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden ilgi bekliyor.

Burhaniye'de havaların ısınması ile birlikte denize girenlerin sayısı her geçen artarken, meşhur Ören plajında gerekli temizliğin yapılmaması tepkilere neden oldu. Plajda, kış aylarında Karınca deresinin getirdiği ağaç parçaları temizlenmezken, duş ve tuvaletlerinde konmaması tepkileri artırdı. Vatandaşlar. Balıkesir Büyükşehir Belediyesin sorumluluğunda olan Ören plajının kısa sürede temizlenmesini istedi. Plaja gelen Hasan Ali Başak, “ Bakılırsa iyi olur. Plajların eksikleri var. Soyunma kabinlerimiz yok. Duşlar düzgün akmıyor. Plaj temizlenmiyor. .Demir parçaları, teneke parçaları var. Çoluk çocuğumuzun ayağına batacak diye korkuyoruz. Rahat denize giremiyorlar. Bir an evvel yapılırsa iyi olur” dedi. Muhsin Hüseyinoğlu da, “Şimdi burasının her sene bu mevsime kadar kumu elenirdi. Güzel duş kabini tuvalet ve soyunma kabinleri koyuluyordu Bu sene hiçbir şey olmadı. İki sefer aradım, dosya açtık dediler. Henüz ilgilenen olmadı. Haziran ayının ortalarına geldik. Bundan sonra yaz bitiyor zaten. Ne zaman düzelecek. Bizde şaşırdık gitti. Yani yeni belediye artık adapte olamadı zannedersek buna ” diye konuştu. Hamdi Mengi de, “Plajda paslı demirler bile var. Bunlar insanların ayağına batsa tetanoz olur. Bir an önce temizlenmeli” dedi.

Vira Haber