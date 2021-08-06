Bandırma Limanı kent içinden taşınacak

Subaşı, Bandırma – Bursa Hızlı Tren Hattı Bilgilendirme Toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Bandırma Limanı´nın mevcut yerindeki haliyle konteyner ve Ro-Ro taşımacılığında büyük tonajlı gemilerin demirlemesi için yeterli olmadığını açıkladı.

Limanın, Edincik altında Şirin Çavuş bölgesindeki bir yere taşınarak hem kapasitesinin hem de dip derinliğinin arttırılmasının planlandığını kaydeden Milletvekili Subaşı, “Roterdam ve Singapur´a gidip oralarda bulunan limanlarda incelemeler yapmıştık. Mevcut limanda konteyner taşıma kapasiteleri arttıkça gemilerin tonajları da artıyor ve limana yanaşmalarında sıkıntılar oluyor. Bizim buralar sığ kalıyor. Bununla alakalı değişik projelerimiz var. Hem Erdek Limanı ile alakalı hem de burası için Ulaştırma Bakanlığı Deniz ve Liman İşleri ile alakalı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile de ortak çalışmalar içeriyor. Daha önce Edincik altında bir yer belirlenmişti. Erdek için de şehir merkezinden Ro-Ro ve TIR´ları çıkartacak şekilde çevre yolu yaparak Erdek Limanını da kent dışına taşımaya yönelik projelerimiz var” dedi.

Vira Haber